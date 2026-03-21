Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, es la nueva directora de la franquicia en Dinamarca

La modelo danesa Victoria Kjaer, quien se convirtió en la primera Miss Universo de Dinamarca en el año 2024, es la nueva directora de la franquicia en ese país.

La organización dio a conocer la noticia a través de un comunicado, donde indicó que la integración de Kjaer a la dirección nacional "aporta experiencia de primera mano, una visión profunda y un firme compromiso con los valores" de Miss Universo.

Según la publicación, la gestión de Kjaer irá de la mano con "una visión renovada centrada en el empoderamiento, la inclusión y un liderazgo con propósito. Su ambición es crear una plataforma que no solo celebre la belleza, sino que también promueva la inteligencia, la individualidad y el impacto social".

En 2024, Victoria Kjaer Theilvig se coronó como Miss Universo durante la 73.ª edición del concurso, que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México de Ciudad de México.

“Esta transición marca un nuevo capítulo importante, no solo para mí personalmente, sino para Miss Universo Dinamarca en su conjunto. Me comprometo a impulsar y apoyar a la próxima generación de mujeres, brindándoles las herramientas, la confianza y las oportunidades para generar un impacto significativo tanto a nivel nacional como global”, afirmó Kjær.