Se publica el video policial del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio en 2024

Justin Timberlake tuvo dificultades para realizar las pruebas de sobriedad en el lugar de los hechos, que le exigían caminar en línea recta y mantenerse de pie sobre una pierna, después de que la policía lo detuviera en los Hamptons de Nueva York en 2024 porque sospechaban que conducía ebrio, según un video publicado el viernes.

En un momento dado, la estrella del pop les dice a los agentes: "Estas son pruebas realmente difíciles".

Las imágenes, que duran aproximadamente ocho horas, incluyen la detención inicial de Timberlake después de que la policía de Sag Harbor dijera que se saltó una señal de stop en el centro del pueblo, se desvió de su carril y salió de su BMW oliendo a alcohol ese mes de junio.

El cantante de NSYNC, ahora solista y actor, declaró a los agentes que había consumido un martini y que había estado siguiendo a unos amigos a casa en el antiguo pueblo ballenero, que se encuentra entre las prósperas ciudades costeras de los Hamptons, a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Nueva York.

Cuando un agente le pregunta por qué está en la ciudad, Timberlake responde: "Estoy de gira mundial".

“¿Haciendo qué?”, pregunta el agente.

“Es difícil de explicar”, dice Timberlake.

Tras tartamudear un poco, dice: “Gira mundial. Soy Justin Timberlake”.

El agente finalmente responde: "¿Usted es Justin Timberlake? ¿Lleva consigo su licencia?"

Timberlake, quien finalmente se declaró culpable de un cargo menor, recibe instrucciones de los agentes para caminar en línea recta, apoyando primero el talón y luego la punta del pie, y levantar una pierna. En ocasiones, parece nervioso al escuchar las instrucciones. Se disculpa con los agentes y les dice que le late el corazón muy rápido.

“Estoy un poco nervioso”, dice Timberlake en un momento dado.

En el asiento trasero del coche patrulla, pregunta: "¿Por qué me están arrestando?".

De vuelta en la comisaría, le informan a Timberlake que pasará la noche detenido, a lo que él responde: "¿Voy a estar aquí toda la noche? ¡Están locos!".

Le pide al oficial que deje la luz encendida en la celda mientras cierran la puerta con llave.

La policía de Sag Harbor hizo público el video después de que el municipio y los abogados de Timberlake acordaran divulgar una versión censurada de la grabación. La Associated Press fue uno de los varios medios de comunicación que solicitaron acceso a la información pública para obtener el video.

Los abogados de Timberlake interpusieron una demanda para impedir la publicación del video, argumentando que este "devastaría" la privacidad de Timberlake al revelar "detalles íntimos, muy personales y delicados". También afirmaron que causaría un "daño grave e irreparable" a su reputación al exponerlo al "ridículo y acoso público".

Sin embargo, en una presentación conjunta con el municipio el viernes, los abogados de Timberlake reconocieron que el video "no constituye una invasión injustificada de la privacidad personal según" la ley estatal de información pública y accedieron a su publicación.

Los abogados y representantes de Timberlake no respondieron de inmediato a los correos electrónicos enviados el viernes solicitando comentarios.

En un comunicado proporcionado por el abogado del municipio, Vincent Toomey, los funcionarios de Sag Harbor dijeron estar satisfechos de que el asunto se haya resuelto y de haber podido cumplir con la ley estatal de registros públicos.

“Desde el inicio de este asunto, tras el arresto del Sr. Timberlake, el municipio ha intentado cumplir con lo estipulado en la Ley de Libertad de Información”, reza el comunicado. “Como en cualquier caso que involucre registros o grabaciones de video de nuestro Departamento de Policía, dicho material se revisa y se edita para abordar las preocupaciones de seguridad pública y de los agentes, así como las consideraciones de privacidad personal”.

Timberlake se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en septiembre de 2024.

El oriundo de Tennessee accedió a hacer un anuncio de seguridad pública sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol como parte del acuerdo con la fiscalía que redujo su cargo inicial por delito menor a una infracción de tráfico no penal.

También fue condenado a una multa de 500 dólares, 25 horas de servicio comunitario y la suspensión de su licencia por 90 días.