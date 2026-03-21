Mario Domm exhibe a Samo durante concierto de Camila: “No quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo”

Mario Domm evidenció los recientes problemas que exiten dentro de la agrupación de música pop Camila tras uno de sus integrantes no asistir a una presentación en México.

Durante el concierto del grupo mexicano en la Feria de las Fresas 2026 en Irapuato, el cantante exhibió la presunta irresponsabilidad de su compañero Samo Parra, quien horas antes anunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales su ausencia por motivos ajenos a su persona.

“Hay una persona que es la segunda vez, el segundo concierto que nos deja de plantón, yo les tengo una pregunta, esta persona no quiso asistir al concierto, se le explicó esta mañana cuanta gente había viajado para vernos”, expresó Domm.

“La persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo y quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos cancelar este concierto?, aquí estamos iluminación, video, músicos, estamos 30, falta uno, ¿cantamos o nos vamos a chingar a nuestra madre?”, finalizó antes de interpretar 'Mientes'.

Esta no sería la primera vez que Samo se ve involucrado en un conflicto con la banda. En 2013, el vocalista decidió empreder una carrera como solista, por lo que Camila pasó a ser un dúo (Mario Domm y Pablo Hurtado).

El 31 de marzo de 2023, Camila presentó el regreso de Samo con el sencillo "Fugitivos" y posteriormente también lanzaron su álbum "Regresa".