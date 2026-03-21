Fátima Bosch, Miss Universo: “Yo no le aconsejaría a nadie que se meta en un certamen de belleza”
Durante el foro “Mujeres que Transforman” en El Salvador, la modelo de 26 años explicó que las jóvenes deberían empezar a crear sus propias plataformas para visibilizar problemáticas sociales antes de utilizar el certamen internacional como escenario para ello.
La ganadora de la corona de Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, volvió a dar de qué hablar tras negarse a recomendar los concursos de belleza por lo difícil que resulta encajar en el estereotipo que piden dichas organizaciones.
Durante el foro “Mujeres que Transforman” en El Salvador y en respuesta a la pregunta de Isabella García-Manzo, Miss El Salvador Universo 2023, la modelo de 26 años explicó que las jóvenes deberían empezar a crear proyectos para visibilizar problemáticas sociales antes de utilizar el certamen internacional como escenario para ello.
"Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera", dijo Bosch catalogando como un milagro haber recibido el título universal, a pesar de que no planeaba participar.
"La realidad es que Miss Universo depende la persona que tenga la corona, el propósito que le vayas a dar. Si tú tienes un proyecto importante y el cual le vayas a dar visibilidad y ves esta plataforma con propósito adelante", añadió.
"Yo mucho más que incentivar a las niñas a participar en concursos de belleza, les diría que primero hagan proyectos que puedan trascender y ya después que se metan en un concurso o los que ustedes crean que es correcto, del cual van a poder tener ese foco y ese foro en el cual van a poder ser escuchadas y van a poder ser vistas", continuó.
Asimismo, destacó la importancia de entrar a dichos concursos con el objetivo de cambiar esa plataforma.
"Para mí ha sido muy difícil desde que gané, por el sentido de que los certámenes no están acostumbrados a una mujer real, a una mujer que no entra en las tallas que quieren que entren, a una mujer que tenga voz, y me ha dado miedo muchas veces, pero no me importa y aquí sigo, porque yo creo que las mujeres no estamos hechas para estar en un molde, entonces si tú te quieres meter a un concurso de belleza para cambiar ese molde y hacerles ver a todas esas mujeres y las niñas que no necesitan ser perfectas y que traes un proyecto que va ayudar a la humanida, adelante y haz el cambio", concluyó.