Fátima Bosch, Miss Universo: “Yo no le aconsejaría a nadie que se meta en un certamen de belleza”

La ganadora de la corona de Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, volvió a dar de qué hablar tras negarse a recomendar los concursos de belleza por lo difícil que resulta encajar en el estereotipo que piden dichas organizaciones.

Durante el foro “Mujeres que Transforman” en El Salvador y en respuesta a la pregunta de Isabella García-Manzo, Miss El Salvador Universo 2023, la modelo de 26 años explicó que las jóvenes deberían empezar a crear proyectos para visibilizar problemáticas sociales antes de utilizar el certamen internacional como escenario para ello.

"Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera", dijo Bosch catalogando como un milagro haber recibido el título universal, a pesar de que no planeaba participar.

"La realidad es que Miss Universo depende la persona que tenga la corona, el propósito que le vayas a dar. Si tú tienes un proyecto importante y el cual le vayas a dar visibilidad y ves esta plataforma con propósito adelante", añadió.

"Yo mucho más que incentivar a las niñas a participar en concursos de belleza, les diría que primero hagan proyectos que puedan trascender y ya después que se metan en un concurso o los que ustedes crean que es correcto, del cual van a poder tener ese foco y ese foro en el cual van a poder ser escuchadas y van a poder ser vistas", continuó.

Asimismo, destacó la importancia de entrar a dichos concursos con el objetivo de cambiar esa plataforma.

"Para mí ha sido muy difícil desde que gané, por el sentido de que los certámenes no están acostumbrados a una mujer real, a una mujer que no entra en las tallas que quieren que entren, a una mujer que tenga voz, y me ha dado miedo muchas veces, pero no me importa y aquí sigo, porque yo creo que las mujeres no estamos hechas para estar en un molde, entonces si tú te quieres meter a un concurso de belleza para cambiar ese molde y hacerles ver a todas esas mujeres y las niñas que no necesitan ser perfectas y que traes un proyecto que va ayudar a la humanida, adelante y haz el cambio", concluyó.