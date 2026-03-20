Silvio Rodríguez recibe fusil que pidió para defender a Cuba ante eventual ataque de Estados Unidos

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, ícono de la trova en América Latina, recibió el viernes un fusil ruso AKM para defender a la isla frente a una eventual agresión de Estados Unidos.

Rodríguez, de 79 años, había pedido que le entregaran el arma el miércoles. "Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", escribió en su blog Segunda Cita.

El artista recibió el emblemático fusil de fabricación soviética durante un acto transmitido por la televisión cubana, al que asistió el mandatario Miguel Díaz-Canel.

El presidente Donald Trump ha multiplicado recientemente las declaraciones contra La Habana y sus dirigentes.

El magnate republicano señaló esta semana que esperaba tener "el honor de tomar Cuba, de alguna manera".

La isla, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, está en conversaciones con Estados Unidos y se comprometió a excacelar a 51 presos en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países.

Según el presidente Díaz-Canel, los contactos apuntan a buscar "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales".

La economía cubana se encuentra casi paralizada desde que el gobierno de Trump impuso un bloqueo petrolero de facto desde finales de enero.