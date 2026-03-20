Modelo colombiana Kelly Reales dice que su expareja le fue infiel con Ricky Martin

La reina de belleza e influencer colombiana Kelly Reales reveló la razón de su separación con su anterior pareja.

En el reality "El desorden de Marko", que se transmite por YouTube, Reales, quien representó el municipio de Bolívar en el certamen Miss Colombia Universo 2024, afirmó que su relación terminó porque su expareja, el modelo Max Barz, le fue infiel con el astro boricua Ricky Martin.

Reales contó que empezó a sospechar del romance por los rumores en redes sociales, pero que finalmente pudo confirmar el vínculo sentimental entre ambos hombres cuando el cantante pop compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

“Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta (...). En el Instagram (de Ricky Martin) salen unas chancletas negras y mi mejor amigo lo ve y me dice: ‘Kelly, estos no son los pies de este mano’. Y yo lo veo y yo no reconozco, le digo: ‘Papi no creo, pero igual guárdala para ver porque yo voy a estar pendiente, ahora que llegue’”, explicó la ex miss inicialmente.