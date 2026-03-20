Manuel Tejada confirma deuda de los hermanos de Rubby Pérez tras homenaje: “Nos deben a muchos”

El productor musical, arreglista y director del espectáculo de "Rubby Pérez Infinito", Manuel Tejada, reveló que hermanos del fenecido merenguero mantiene deuda con él y otras personas que trabajaron en el concierto que se realizó tras la tragedia de la discoteca Jet Set.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el músico afirmó que el comportamiento de "algunos de los hermanos Pérez, que fungieron como responsables de pagar tal evento, fue deshonroso para la memoria de mi querido amigo Rubby Pérez".

Asimismo, Tejada confirmó que a Aidita Selman, a quien propuso como productora artística, le adeudan el cobro honorífico que se comprometió a cobrar, "ya que se sintió motivada a, de alguna manera, regalar su trabajo a la memoria de Rubby Pérez".

“No sólo le deben a Aidita, nos deben a muchos” Manuel Tejada Músico

Y añadió: "Su reclamo no es para ella, sino para sus suplidores suyos que trabajaron en el evento, y que con justa razón le exigen que sus servicios les sean saldados".

Se recuerda que Selman se pronunció sobre los dos millones de pesos que la familia de Rubby Pérez le adeuda.

Durante su discurso como ganadora del premio Soberano en la categoría Espectáculo del Año por "Rubby Pérez Infinito", Selman dijo que la obra no recaudó suficiente dinero.