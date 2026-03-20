Larimar Fiallo se convierte en madre por segunda vez

Larimar Fiallo anunció este viernes el nacimiento de su bebé, a quien nombró Elena.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora le dio la bienvenida a su segundo retoño, el primero con su esposo, David A. Wachsmann, con quien se casó en julio de 2025.

"Hogar. Donde estén ellos y Jimena, ahí quiero acampar por siempre, mi hogar, refugio de mi alma", escribió Fiallo junto a un video donde aparece Wachsmann y recién nacida.

Fiallo dio a luz el Día de San Patricio, celebrado anualmente el 17 de marzo, una festividad de origen católico para conmemorar el fallecimiento del santo patrón de Irlanda.

"Bienvenida a tu familia Elena Wachsmann Fiallo, 17 de marzo, St Patrick’s day 2026", indicó en la publicación, donde comentó su antecesora de la corona nacional y Miss Universo 2003, Amelia Vega.

"¡Felicidades! Que Dios te bendiga Elena y a tus padres para guiarte con mucho amor", expresó Vega.

La ex Miss República Dominicana Universo también tiene a su hija Jimena, de 11 años, fruto de su relación con el pelotero panameño Randall Delgado.