Coletazos de Premios Soberano 2026 sacuden la farándula por diferentes incidentes

Los coletazos de Premios Soberano 2026 sacuden la farándula tras situaciones que envuelven, por separado, a Aidita Selman, la familia de Rubby Perez, Vakeró, Pamela Sued y otras figuras. Lo más sorprendente fue la revelación de Aidita Selman, la misma noche del miércoles ante los periodistas en el Teatro Nacional, de que la familia del fenecido artista Rubby Pérez le adeuda a ella y a todo el equipo de producción unos dos millones de pesos.

Selman, que ganó el premio a Espectáculo del Año por el homenaje a Rubby, explicó que la deuda no ha sido saldada debido a retrasos y acuerdos que no se han materializado por parte de la familia del merenguero fallecido en la tragedia de la discoteca Jet Set, el 8 de abril de 2025.

“Ha habido una serie de inconvenientes. Se ha alargado. Nos han hecho una promesa de unas propiedades que se están vendiendo, pero no se venden”, dijo la productora a los medios.

Agregó que ha asumido los compromisos económicos del homenaje con préstamos bancarios para cumplir con el equipo de trabajo.

Al otro día, jueves, los hermanos Pérez Lizardo, hijos de Rubby, emitieron un comunicado para aclarar su posición frente a esas afirmaciones. Los hijos del matrimonio Rubby Pérez e Inés Lizardo (ambos fallecidos) expresaron que esta aclaración se hace para dejar establecido que, cuando se menciona públicamente que la familia de Rubby Pérez “adeuda dos millones de pesos a una productora de espectáculos”, ellos no están incluidos.

En el documento, July Pérez, Zulinka Pérez, Yuzulka Pérez y Rubmariel Pérez sostienen que no tienen ningún tipo de vinculación con la producción del espectáculo “Rubby Pérez Infinito”, ni mantienen responsabilidad contractual alguna con participantes, talentos, suplidores o cualquier persona relacionada con el evento artístico.

REACCIÓN DE VAKERÓ

El rapero Vakeró se pronunció contra la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) tras no resultar ganador en la categoría Videoclip con su tema “Arte” de Premios Soberano 2026.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el exponente urbano mostró un cubo lleno de basura con las medallas que ha recibido como nominado de la premiación a lo largo de su trayectoria.

“Anoche confirmé algo que hace tiempo vengo sintiendo con @premiosoberano. Perder no me duele... Pero cuando el resultado no refleja lo que el pueblo expresa, entonces no estamos hablando de arte… estamos hablando de otra cosa”, escribió en el post.El artista, quien en el año 2010 ganó su primera estatuilla de Premios Casandra (ahora Soberano) en la categoría Artista Urbano del Año, cuestionó la veracidad en la que el gremio elige al ganador.

“No todo lo que brilla es transparencia. Y no todo lo que se aplaude… es justo. Al final, mi mayor premio sigue siendo el mismo. el cariño real de la gente que paga una boleta, que canta mis canciones, y que me respalda en cada tarima” concluyó.

EL OLVIDO DE MARÍA CRISTINA CAMILO

El olvido de mencionar a la veterana comunicadora María Cristina Camilo en el segmento “In Memoriam” de los Premios Soberano 2026 generó sorpresa e indignación al ser considerada por muchos como un notable descuido de la producción del evento.

Camilo, quien falleció el 5 de septiembre de 2025 a los 107 años, es recordada como una figura emblemática de la radio y la televisión. Nunca recibió el Gran Soberano y ese detalle fue recordado de nuevo, lo que se le cargó co mo una deuda eterna a Acroarte.

Video Nelfa Núñez Gana como Animadora del Año en Premios Soberano 2026



Otro caso. Al recibir la estatuilla como animadora de televisión, Nelfa Núñez tiró “una puya” a las personas que la denostaron cuando legó a Santo Domingo y empezó a desarrollarse en los medios locales, aunque ya tenía una trayectoria en su natal La Vega.

“No permitan que nadie nunca defina su color; hay muchos opinadores hoy en día en los medios de comunicación y redes sociales; lo único que les puedo decir es que ustedes pueden ser del color que les dé su gana, trabajen arduamente con disciplina, con pasión y con amor”.

Pamela Sued previo a su llegada al Teatro Nacional para la gala de Premios Soberano 2026.

PAMELA SUED

La farándula reportó que Pamela Sued protagonizó un momento de tensión en la alfombra roja al confrontar a un reportero mientras él intentaba entrevistarla.

Sued lo interrumpió para recordarle comentarios negativos que él había formulado sobre ella en el pasado, cuestionando la coherencia del reportero y señalando que después de haber “acabado” con ella en sus plataformas, ahora buscaba una declaración amistosa para su cobertura.

El video del intercambio se volvió viral rápidamente, siendo descrito por medios como un enfrentamiento “con altura” por parte de Sued, quien decidió no dejar pasar los comentarios previos del joven comunicador frente a las cámaras.