Fahdly Jacobo representa con orgullo a la niñez dominicana en Premios Soberano

La joven actriz y comunicadora Fahdly Jacobo destacó con su participación en los Premios Soberano 2026, marcando su tercera asistencia consecutiva a la gala.

Fahdly formó parte del elenco del programa infantil Topitok, nominado en la categoría Mejor Programa Infantil, consolidando su presencia como una de las figuras emergentes más prometedoras del talento joven en la República Dominicana.

Su desenvolvimiento en la alfombra roja, carisma ante las cámaras y disciplina artística reflejan no solo su crecimiento profesional, sino también su compromiso con la excelencia desde temprana edad. Su participación reafirma el valor de apostar por espacios que impulsen el desarrollo integral de la niñez a través del arte, la educación y la comunicación.

Más allá de los reconocimientos, la presencia de Fahdly en este escenario representa un mensaje poderoso: los sueños sí se pueden alcanzar cuando se combinan talento, preparación y el apoyo de la familia.

“Participar en los Premios Soberano es una experiencia que me llena de gratitud hacia Dios. Es un honor representar a los niños que sueñan con lograr grandes cosas”, expresó la joven artista, visiblemente emocionada.

Fahdly también ha venido consolidando su carrera en el cine dominicano, destacándose por su participación en producciones como "Fefita La Grande" y "Día Ocho" que resaltan la cultura y el talento local, proyectando su imagen como una niña artista integral, con valores y una visión clara de su futuro.

La historia de Fahdly es reflejo del potencial que habita en cada niño y niña del país. Su trayectoria envía un mensaje esperanzador a la niñez dominicana:

creer en sí mismos, esforzarse y aprovechar cada oportunidad puede abrir puertas inimaginables.

En un mundo donde los referentes positivos son cada vez más necesarios, figuras como Fahdly inspiran a nuevas generaciones a formarse, expresarse y construir sueños con determinación.

Fahdly Jacobo es una joven talento dominicana que se destaca en la actuación, la comunicación y el entretenimiento infantil. Ha participado en importantes proyectos televisivos y cinematográficos, posicionándose como una promesa del arte nacional y un ejemplo para la juventud.