Carlos Sánchez gana la primera estatuilla de Premios Soberano 2026

El humorista Carlos Sánchez se convirtió en el ganador de la categoría Stand Up Comedy en Premios Soberano 2026.

Sánchez se llevó la primera estatuilla de la cuadragésima primera edición de la premiación dominicana, organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

"Muchas gracias, es un honor que me hayan entregado esto, no sé, y me quedé corto de palabras. Señores, tengo que confesar que esto fue una emboscada, me dijeron: 'Carlos, quédate por ahí que te queremos hacer una entrevista'. Esta es la primera vez que me hacen una entrevista y me llevo una estatuilla", dijo Sánchez durante al alfombra roja de los Soberano.

Los cronistas Samir Saba y Ramón Paulino fueron los encargados de entregarle el galardón al artista.