Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Farándula

Lista de ganadores de Premios Soberano 2026

Amara La Negra ganó en la categoría Comunicador Destacado en el Extranjero de Premios Soberano 2026.

Amara La Negra ganó en la categoría Comunicador Destacado en el Extranjero de Premios Soberano 2026.Foto: Jorge Martínez

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) está celebrando la cuadragésima primera edición de Premios Soberano

Estos son los ganadores de Premios Soberano 2026:

Renglón Clásico

Bailarín Clásico y/o Moderno

Sander Robert - Hacia la luz

Coreógrafo del año

Pablo Pérez – Música en movimiento

Cantante Lírico

Stephany Ortega

Actor de teatro

José Guillermo Cortines - Habemus Papa

Actriz de teatro

Sabrina Gómez – La monstrua

Director de teatro

Indiana Brito – La gran depresión

Obra de teatro

La verdad - José Ramón Alama

Teatro musical del año

Hello, Dolly! - Marcos Malespín

Producción Escénica

Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional

Artista Clásico Destacado en el Extranjero

Nathalie Peña Comas

Renglón Cine

Comedia del año

Medias hermanas - Productores: Zumaya Cordero y Gregory Quinn

Drama del año

A tiro limpio – Jean Guerra, Riccardo Bardelino, Celinés Toribio y Milbert Pérez

Director del año

Yoel Morales – Bachata de Biónico

Actor de cine

Manuel Raposo – Bachata de Biónico

Actriz de cine

Yelidá Diaz – Sugar Island

Actor y/o actriz destacada en el extranjero

Elvis Nolasco – Godfather of Harlem

Videoclip

Somos – Duluc y Palo Nuevo (Dirección: Jaime Guerra)

Renglón Comunicación

Programa diario de entretenimiento

El Show del Mediodía

Programa de humor

El show de Raymond y Miguel

Programa infantil

Sofía globitos

Animador de televisión

Nelfa Núñez

Presentador de TV

Jochy Santos

Presentadora de TV

Luz García

Revista semanal de variedades

Noche de Luz – Luz García

Programa regional de entretenimiento

Ustedes y nosotros

Programa de temporada

Migrantes – Milizen Uribe y Gelen Gil

Comunicadora destacada en el extranjero

Amara La Negra

Comediante del año

Rafael Bobadilla

Locutor del año

Claribel Adames

Programa temático de entretenimiento

Protagonistas – Ivana Gavrilovic

Programa de Investigación

El Informe - Alicia Ortega

Youtuber del año

Santiago Matías

Programa digital

Al Tanto - Colombia Alcántara

Podcast del año

Luz García el Podcast – Luz García

Stand Up Comedy

Carlos Sánchez

Programa radial de variedades

Esto no es radio – Santiago Matías

POPULAR

Merenguero del año

Héctor Acosta

Conjunto Típico

El Prodigio

Orquestador y/o Arreglista

Ramón Orlando

Compositor y/o autor de letras

Vicente García

Merengue del año

Se puede – Héctor Acosta (Comp: Nelson de la Olla)

Bachata del año

Quién te dio el derecho – Frank Reyes (Comp: Ángela Milagros Santos)

Artista y/o agrupación destacada en el extranjero

Juan Luis Guerra

Salsero

Yiyo Sarante

Bachatero

El Chaval de la Bachata

Merenguero urbano

Omega

Artista y/o agrupación urbana

Shadow Blow

Cantante solista

Pavel Núñez

Colaboración

Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo (Comps: Don Miguelo, Franklyn A. Matos y Shadow Blow)

Revelación del año

Dalvin La Melodía

Concierto del año

Dios fuerte – Barak (Producción Pablo Pou)

Espectáculo del año

Rubby Pérez infinito – Varios artistas (Prod: Eliezer Pérez)

Espectáculo de humor

Crisis de media vida - Carlos Sánchez

Música alternativa

Mula

Música religiosa contemporánea

Barak

Artista y/o agrupación residente en el extranjero

Grupo D’Ahora

Artista fusión contemporáneo

Techy Fatule

Álbum del año

Infinito positivo – Los Hermanos Rosario

SOBERANO DEL PÚBLICO

Santiago Matías

SOBERANO AL MÉRITO

José Antonio Rodríguez

SOBERANO ESPECIAL

Dagoberto Tejeda

SOBERANO A LAS ARTES ESCÉNICAS

Carlota Carretero

Tags relacionados