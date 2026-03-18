Lista de ganadores de Premios Soberano 2026
La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) está celebrando la cuadragésima primera edición de Premios Soberano.
Estos son los ganadores de Premios Soberano 2026:
Renglón Clásico
Bailarín Clásico y/o Moderno
Sander Robert - Hacia la luz
Coreógrafo del año
Pablo Pérez – Música en movimiento
Cantante Lírico
Stephany Ortega
Actor de teatro
José Guillermo Cortines - Habemus Papa
Actriz de teatro
Sabrina Gómez – La monstrua
Director de teatro
Indiana Brito – La gran depresión
Obra de teatro
La verdad - José Ramón Alama
Teatro musical del año
Hello, Dolly! - Marcos Malespín
Producción Escénica
Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional
Artista Clásico Destacado en el Extranjero
Nathalie Peña Comas
Renglón Cine
Comedia del año
Medias hermanas - Productores: Zumaya Cordero y Gregory Quinn
Drama del año
A tiro limpio – Jean Guerra, Riccardo Bardelino, Celinés Toribio y Milbert Pérez
Director del año
Yoel Morales – Bachata de Biónico
Actor de cine
Manuel Raposo – Bachata de Biónico
Actriz de cine
Yelidá Diaz – Sugar Island
Actor y/o actriz destacada en el extranjero
Elvis Nolasco – Godfather of Harlem
Videoclip
Somos – Duluc y Palo Nuevo (Dirección: Jaime Guerra)
Renglón Comunicación
Programa diario de entretenimiento
El Show del Mediodía
Programa de humor
El show de Raymond y Miguel
Programa infantil
Sofía globitos
Animador de televisión
Nelfa Núñez
Presentador de TV
Jochy Santos
Presentadora de TV
Luz García
Revista semanal de variedades
Noche de Luz – Luz García
Programa regional de entretenimiento
Ustedes y nosotros
Programa de temporada
Migrantes – Milizen Uribe y Gelen Gil
Comunicadora destacada en el extranjero
Amara La Negra
Comediante del año
Rafael Bobadilla
Locutor del año
Claribel Adames
Programa temático de entretenimiento
Protagonistas – Ivana Gavrilovic
Programa de Investigación
El Informe - Alicia Ortega
Youtuber del año
Santiago Matías
Programa digital
Al Tanto - Colombia Alcántara
Podcast del año
Luz García el Podcast – Luz García
Stand Up Comedy
Carlos Sánchez
Programa radial de variedades
Esto no es radio – Santiago Matías
POPULAR
Merenguero del año
Héctor Acosta
Conjunto Típico
El Prodigio
Orquestador y/o Arreglista
Ramón Orlando
Compositor y/o autor de letras
Vicente García
Merengue del año
Se puede – Héctor Acosta (Comp: Nelson de la Olla)
Bachata del año
Quién te dio el derecho – Frank Reyes (Comp: Ángela Milagros Santos)
Artista y/o agrupación destacada en el extranjero
Juan Luis Guerra
Salsero
Yiyo Sarante
Bachatero
El Chaval de la Bachata
Merenguero urbano
Omega
Artista y/o agrupación urbana
Shadow Blow
Cantante solista
Pavel Núñez
Colaboración
Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo (Comps: Don Miguelo, Franklyn A. Matos y Shadow Blow)
Revelación del año
Dalvin La Melodía
Concierto del año
Dios fuerte – Barak (Producción Pablo Pou)
Espectáculo del año
Rubby Pérez infinito – Varios artistas (Prod: Eliezer Pérez)
Espectáculo de humor
Crisis de media vida - Carlos Sánchez
Música alternativa
Mula
Música religiosa contemporánea
Barak
Artista y/o agrupación residente en el extranjero
Grupo D’Ahora
Artista fusión contemporáneo
Techy Fatule
Álbum del año
Infinito positivo – Los Hermanos Rosario
SOBERANO DEL PÚBLICO
Santiago Matías
SOBERANO AL MÉRITO
José Antonio Rodríguez
SOBERANO ESPECIAL
Dagoberto Tejeda
SOBERANO A LAS ARTES ESCÉNICAS
Carlota Carretero