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Alfombra roja, ceremonia y ganadores de Premios Soberano
Esta noche se celebra la 41 edición de Premios Soberano en el Teatro Nacional.
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8:51pm
Soberano Especial para Dagoberto Tejeda
El folclorista Dagoberto Tejada recibió un Soberano especial por su aporte a la cultura dominicana.
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8:40pm
Programa diario de Entretenimiento
"El Show del mediodía" gana el Soberano como Programa diario de entretenimiento.
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8:36pm
Pavel lleva el romanticismo al teatro
El cantautor Pavel Núñez fue el encargado del toque romántico de la noche.
Pavel interpretó varios temas de su repertorio.
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8:28pm
Cuarto Soberano para Esto no es radio
Esto no es radio gana por cuarta vez como programa radia de variedades.
El elenco del espacio junto a Santiago Matías, su creador, subieron al escenario para recoger la estatuilla.
Ramón Tolentino dedicó el premio a los niños desaparecidos Brianna Genao y Roldany Calderón.
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8:20pm
Bachatero del año
El Chaval de la bachata se lleva el Soberano como bachatero del año.
El cantante estaba nominado junto a Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira y Frank Reyes.
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8:12pm
Animador de televisión
Nelfa Núñez fue premiado como animadora de televisión. Este es el primer Soberano de la comunicadora.
Muy emocionada, Núñez le entregó la estatuilla a su padre y envió un mensaje a las personas para que nunca dejen de soñar.
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8:09pm
Milly Quezada, el primer musical de la noche
Milly Quezada fue la encargada del primer musical de la noche. La artista interpretó varios de su éxitos y se hizo acompañar de Elvis Crespo.
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7:57pm
Georgina Duluc inicia "volando"
En el opening de la ceremonia Georgina Duluc entró por los aires interpretando un tema sobre su regreso a la premiación.
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7:54pm
Milagros Germán "La Diva"
La comunicadora Milagros Germán durante su paso por la alfombra roja habló sobre la situación que atraviesa la comunicación actualmente.
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7:50pm
El Galán del merengue
Eddy Herrera expresó que está orgulloso de llevar el merengue alrededor del mundo.
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7:47pm
Shadow Blow
El artista urbano Shadow Blow destacó la oportunidad que se le está dando al género urbano en Premios Soberano.
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7:43pm
Omega gana Merenguero urbano
El cantante Omega El Fuerte recibió el premio a Merenguero urbano.
Esta es la segunda estatuilla que se entrega en la alfombra roja esta noche.
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7:39pm
Planeta Alofoke por Univision
El empresario Santiago Matías "Alofoke" anunció su colaboración con Univision para presentar un adelanto de su próximo proyecto "Planeta Alofoke".
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7:37pm
La Fiera Típica y Martha Candela
Los artistas Martha Candela y La Fiera Típica, nominados a Revelación del año, desfilan por la alfombra roja de Premios Soberano.
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7:29pm
Fonseca y su amor a RD
El artista colombiano Fonseca, quien tiene una participación especial en la ceremonia, expresó el amor que le tiene a República Dominicana.
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7:22pm
Carlos Sánchez gana Soberano
El humorista Carlos Sánchez recibió el primer premio de la noche.
Sánchez se llevó el Soberano como Stand Up Comedy. La estatuilla le fue entregada en la alfombra roja.
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7:16pm
Elvis Crespo
Elvis Crespo es uno de los artistas internacionales que dicen presente en Premios Soberano.
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7:13pm
Georgina Duluc, la presentadora de la premiación
La comunicadora Georgina Duluc llega a la alfombra roja de Premios Soberano tras varios años ausente.
La comunicadora, quien llegó luciendo un vestido azul, es la presentadora oficial de la premiación junto a Irving Alberti.
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7:02pm
Inicia la alfombra roja
La alfombra roja de Premios Soberano inició con la conducción de Josell Hernánez, Sophia Sanabria, Amara la Negra y Karen Yapoort.