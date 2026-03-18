Alfombra roja, ceremonia y ganadores de Premios Soberano

8:51pm Soberano Especial para Dagoberto Tejeda El folclorista Dagoberto Tejada recibió un Soberano especial por su aporte a la cultura dominicana.



8:40pm Programa diario de Entretenimiento "El Show del mediodía" gana el Soberano como Programa diario de entretenimiento.



8:36pm Pavel lleva el romanticismo al teatro El cantautor Pavel Núñez fue el encargado del toque romántico de la noche.

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​Pavel interpretó varios temas de su repertorio.

8:28pm Cuarto Soberano para Esto no es radio Esto no es radio gana por cuarta vez como programa radia de variedades.

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​El elenco del espacio junto a Santiago Matías, su creador, subieron al escenario para recoger la estatuilla.

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​Ramón Tolentino dedicó el premio a los niños desaparecidos Brianna Genao y Roldany Calderón.

8:20pm Bachatero del año El Chaval de la bachata se lleva el Soberano como bachatero del año.

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​El cantante estaba nominado junto a Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira y Frank Reyes.





8:12pm Animador de televisión Nelfa Núñez fue premiado como animadora de televisión. Este es el primer Soberano de la comunicadora.

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​Muy emocionada, Núñez le entregó la estatuilla a su padre y envió un mensaje a las personas para que nunca dejen de soñar.

8:09pm Milly Quezada, el primer musical de la noche Milly Quezada fue la encargada del primer musical de la noche. La artista interpretó varios de su éxitos y se hizo acompañar de Elvis Crespo.

7:57pm Georgina Duluc inicia "volando" En el opening de la ceremonia Georgina Duluc entró por los aires interpretando un tema sobre su regreso a la premiación.





7:54pm Milagros Germán "La Diva" La comunicadora Milagros Germán durante su paso por la alfombra roja habló sobre la situación que atraviesa la comunicación actualmente.

7:50pm El Galán del merengue Eddy Herrera expresó que está orgulloso de llevar el merengue alrededor del mundo.

7:47pm Shadow Blow El artista urbano Shadow Blow destacó la oportunidad que se le está dando al género urbano en Premios Soberano.

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7:43pm Omega gana Merenguero urbano El cantante Omega El Fuerte recibió el premio a Merenguero urbano.

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​Esta es la segunda estatuilla que se entrega en la alfombra roja esta noche.

7:39pm Planeta Alofoke por Univision El empresario Santiago Matías "Alofoke" anunció su colaboración con Univision para presentar un adelanto de su próximo proyecto "Planeta Alofoke".

7:37pm La Fiera Típica y Martha Candela Los artistas Martha Candela y La Fiera Típica, nominados a Revelación del año, desfilan por la alfombra roja de Premios Soberano.

7:29pm Fonseca y su amor a RD El artista colombiano Fonseca, quien tiene una participación especial en la ceremonia, expresó el amor que le tiene a República Dominicana.

7:22pm Carlos Sánchez gana Soberano El humorista Carlos Sánchez recibió el primer premio de la noche.

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​Sánchez se llevó el Soberano como Stand Up Comedy. La estatuilla le fue entregada en la alfombra roja.

7:16pm Elvis Crespo Elvis Crespo es uno de los artistas internacionales que dicen presente en Premios Soberano.





7:13pm Georgina Duluc, la presentadora de la premiación La comunicadora Georgina Duluc llega a la alfombra roja de Premios Soberano tras varios años ausente.

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​La comunicadora, quien llegó luciendo un vestido azul, es la presentadora oficial de la premiación junto a Irving Alberti.