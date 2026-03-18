Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Farándula

premios soberano

Minuto a minuto:

Alfombra roja, ceremonia y ganadores de Premios Soberano

Esta noche se celebra la 41 edición de Premios Soberano en el Teatro Nacional.

Georgina Duluc e irving Alberti, presentadores de Premios Soberano.

Georgina Duluc e irving Alberti, presentadores de Premios Soberano.Glauco Moquete

Avatar del Floranyi Jáquez
Floranyi Jáquez
Actualizar
  • 8:51pm

    Soberano Especial para Dagoberto Tejeda

    El folclorista Dagoberto Tejada recibió un Soberano especial por su aporte a la cultura dominicana.

  • 8:40pm

    Programa diario de Entretenimiento

    "El Show del mediodía" gana el Soberano como Programa diario de entretenimiento.

  • 8:36pm

    Pavel lleva el romanticismo al teatro

    El cantautor Pavel Núñez fue el encargado del toque romántico de la noche. 

    ​Pavel interpretó varios temas de su repertorio.

  • 8:28pm

    Cuarto Soberano para Esto no es radio 

    Esto no es radio gana por cuarta vez como programa radia de variedades. 

    ​El elenco del espacio junto a Santiago Matías, su creador, subieron al escenario para recoger la estatuilla.

    ​Ramón Tolentino dedicó el premio a los niños desaparecidos Brianna Genao y Roldany Calderón.

  • 8:20pm

    Bachatero del año

    El Chaval de la bachata se lleva el Soberano como bachatero del año.

    ​El cantante estaba nominado junto a Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira y Frank Reyes.

  • 8:12pm

    Animador de televisión

    Nelfa Núñez fue premiado como animadora de televisión. Este es el primer Soberano de la comunicadora.

    ​Muy emocionada, Núñez le entregó la estatuilla a su padre y envió un mensaje a las personas para que nunca dejen de soñar.

  • 8:09pm

    Milly Quezada, el primer musical de la noche 

    Milly Quezada fue la encargada del primer musical de la noche. La artista interpretó varios de su éxitos y se hizo acompañar de Elvis Crespo.

  • 7:57pm

    Georgina Duluc inicia "volando"

    En el opening de la ceremonia Georgina Duluc entró por los aires interpretando un tema sobre su regreso a la premiación.

  • 7:54pm

    Milagros Germán "La Diva"

    La comunicadora Milagros Germán durante su paso por la alfombra roja habló sobre la situación que atraviesa la comunicación actualmente.

  • 7:50pm

    El Galán del merengue

    Eddy Herrera expresó que está orgulloso de llevar el merengue alrededor del mundo.

  • 7:47pm

    Shadow Blow

    El artista urbano Shadow Blow destacó la oportunidad que se le está dando al género urbano en Premios Soberano.

  • 7:43pm

    Omega gana Merenguero urbano

    El cantante Omega El Fuerte recibió el premio a Merenguero urbano.

    ​Esta es la segunda estatuilla que se entrega en la alfombra roja esta noche.

  • 7:39pm

    Planeta Alofoke por Univision

    El empresario Santiago Matías "Alofoke" anunció su colaboración con Univision para presentar un adelanto de su próximo proyecto "Planeta Alofoke".

  • 7:37pm

    La Fiera Típica y Martha Candela

    Los artistas Martha Candela y La Fiera Típica, nominados a Revelación del año, desfilan por la alfombra roja de Premios Soberano. 

  • 7:29pm

    Fonseca y su amor a RD

    El artista colombiano Fonseca, quien tiene una participación especial en la ceremonia, expresó el amor que le tiene a República Dominicana.

  • 7:22pm

    Carlos Sánchez gana Soberano

    El humorista Carlos Sánchez recibió el primer premio de la noche.

    ​Sánchez se llevó el Soberano como Stand Up Comedy. La estatuilla le fue entregada en la alfombra roja.

  • 7:16pm

    Elvis Crespo 

    Elvis Crespo es uno de los artistas internacionales que dicen presente en Premios Soberano.

  • 7:13pm

    Georgina Duluc, la presentadora de la premiación

    La comunicadora Georgina Duluc llega a la alfombra roja de Premios Soberano tras varios años ausente.

    ​La comunicadora, quien llegó luciendo un vestido azul, es la presentadora oficial de la premiación junto a Irving Alberti.

  • 7:02pm

    Inicia la alfombra roja 

    La alfombra roja de Premios Soberano inició con la conducción de Josell Hernánez, Sophia Sanabria, Amara la Negra y Karen Yapoort.

Ver más

Tags relacionados