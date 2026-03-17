Yomel El Meloso enfrenta demanda por presunto incumplimiento de contrato

El artista urbano Christofer Hernández, conocido en el ámbito artístico como "Yomel El Meloso", ha sido objeto de una demanda por presunto incumplimiento de un contrato artístico suscrito el 13 de febrero de 2023, por un monto de cien mil millones de pesos dominicanos (RD$100,000,000.00).

De acuerdo con el documento legal depositado ante el tribunal competente, el acuerdo contemplaba una representación exclusiva para dirigir, administrar, negociar y promover las actividades artísticas del intérprete tanto a nivel nacional como internacional. Dichas funciones incluían la gestión de presentaciones, espectáculos, campañas publicitarias, promoción de imagen, entrevistas y negociaciones con compañías discográficas, medios de comunicación y patrocinadores.

El contrato también establecía la cesión del manejo de su nombre e imagen durante la vigencia del acuerdo, así como el compromiso de no realizar negociaciones o contrataciones vinculadas a su carrera artística sin la autorización previa y por escrito de sus representantes.

Según alegan los demandantes, el artista reconocido por temas como “Ruleta” y “Piquete” habría asumido además compromisos relacionados con presentaciones artísticas, producción musical y otros aspectos comerciales propios de la industria del entretenimiento, los cuales, conforme a lo planteado en la demanda, no habrían sido cumplidos en los términos acordados.

Los abogados representantes de la parte demandante, Ángelo Hernández Disla y Fiordaliza Bonifacio, informaron que la audiencia pública correspondiente al caso No. 2026-0072242 ha sido fijada para el día 27 de julio de 2026 a las 9:00 de la mañana. La misma será conocida en el Salón de Audiencias No. 03 de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo.