En Santiago se comenta: Semana Santa 2026

Cada ocasión es importante para tomar vacaciones. Ahora, el primero de abril, que es Miércoles Santo, muchos inician la Semana Santa y comienzan a buscar lugares para ir o conocer.

He conversado con varios amigos que se irán a explorar Pedernales, en el suroeste del país, en la región Enriquillo. Limita al norte con Independencia y Barahona. Allí podrán visitar la increíble belleza de la Bahía de las Águilas; en el recorrido, pasar por la Laguna de Oviedo, el Parque Nacional Jaragua, Cabo Rojo y llegar hasta el balneario.

En la zona hay varios hoteles para quedarse, restaurantes criollos y de mariscos, además de actividades de ecoturismo. De estos lugares se habla como parte de la naturaleza más pura de la República Dominicana.

Es decir, es un buen momento en la Semana Mayor para recorrer parte de nuestra isla; eso sí, con mucha precaución, porque son días en los que en nuestro país se producen más accidentes automovilísticos. Se maneja con temeridad, y es bueno conocer nuestro país, pero siempre llegando bien a nuestras casas.

Figureo en el Clásico Mundial de Béisbol

El dominicano goza como quiera, y si se trata de deportes, mucho más. Hay que ver la alegría de muchos que pudieron ir a Miami a respaldar su equipo. Están por todas partes: en el estadio, en restaurantes y en hoteles. Algunos se hospedan en Airbnb, se juntan en grupo y pagan entre todos; en verdad es un disfrute total.

Hay famosos, comunicadores, empresarios, mujeres en busca de novios, figuras de las redes… cada quien lo hace desde su poder adquisitivo. Lo importante es disfrutar la vida sin hacer daño.

De Santiago anda familia completa para el Clásico Mundial. Vi al famoso empresario José Clase, a Rafael Marchena, de Puerta del Sol, y a muchos más que están en la Ciudad del Sol apoyando a la selección dominicana.

Nonagésimo tercer aniversario

Impresionante actividad por el aniversario 93 de las Águilas Cibaeñas. Fue un gran encuentro social y deportivo en el Museo del Banco de Reservas, en la avenida 30 de Marzo, con la asistencia del doctor Leonardo Aguilera, presidente del Banco de Reservas.

Se expresó con mucha emotividad sobre los ex peloteros allí presentes, en especial una gloria de Santiago y de nuestro sector, muy querido y respetado: Winston Llenas, “Chilote”.

¡Qué actividad tan linda, respaldada por mucha gente conocida! Los salones de esta entidad cultural estuvieron repletos. Aguilera estuvo como siempre acompañado de su esposa, Carmen Alicia Quijano. Hubo música, interesantes conversaciones y un gran júbilo por los tantos años del equipo mamey, al que la ciudad venera por la alegría que provoca en cada jugada.

CARLITO FUENTE

Como ya les he comentado en otras ocasiones, en el nuevo Hotel Santiago Center hay un famoso Cigar Lounge Arturo Fuente, una franquicia muy interesante. Con frecuencia acude Carlito Fuente con invitados internacionales, siempre simpático y con su habitual sonrisa.

Nos une una gran amistad desde hace muchos años, que hemos conservado a través del tiempo. Qué bueno es encontrarse con el hombre fuerte de los cigarros más exclusivos del mundo.