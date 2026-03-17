Martha Heredia experimenta cambio radical en su vida, ve su futuro artístico en el merengue

La vida de Martha Heredia ha cambiado radicalmente. Ha cumplido 35 años de edad, tiene un esposo, el mexicano Gerardo Lares, y es madre de un hermoso niño. Frente a la prensa se observa a una mujer sensata, enfocada y sin altanería.

Ya han pasado 17 años cuando, siendo aún muy joven, colocó a República Dominicana en el mapa artístico, al ganar el primer lugar, en el conocido reality show, de fama internacional, Latin American Idol.

Desde entonces su vida transitó por un torbellino multicolor que la colocó en etapas difíciles, las que superó y de las que ha aprendido dejando tatuada la frase en su mente: “Si te caes te puedes levantar”.

Sobre ese título reflexiona: “Ese es el lema que quiero que ustedes se lleven de mí, si te caes uno se puede levantar".

Y es que así lo vivió durante un largo trayecto de su vida, experiencias que comparte sin reservas con la intención de dejar un mensaje de resiliencia.

La noche del pasado lunes, la prensa dominicana presenció a una nueva Martha Heredia, feliz por la oportunidad de ser parte, este miércoles, de un número musical en Premios Soberano 2026, del cual no adelantó detalle alguno, pero sí evocó que su última actuación en la gala del 2024, cuando fue parte del homenaje que se le realizó a Ángela Carrasco, su vida dio un cambio para bien. Recordó que sentir el apoyo, de parte del público, fue como un bálsamo que la animó a continuar.

Ahora que es madre compartió cómo su vida ha dado un vuelco de 360 grados en positivo, y es que tener su propia familia se ha convertido en su tesoro del cual cuidar.

“Ahora todas las cosas que hago, las hago por el bien de mi hijo, porque quiero que se sienta orgulloso de mí, sabiendo que su madre ha tenido caídas y también se ha levantado; y que soy un ejemplo de superación y resiliencia. Y también quiero que mi niño vea eso, que por más que una persona pase, siempre hay una oportunidad”, expresó.

La artista que nació en un concurso de canto alentó a los jóvenes que tienen la oportunidad de participar y ganar realitys shows a continuar con su carrera, y a trabajar en su talento, “porque nadie hará nada por tí”, sostuvo.

EN EL MERENGUE

Martha es una artista que ha caminado por diferentes géneros musicales y que ahora está enfocada en darlo todo por el merengue, en el que continuará su enfoque y con el que espera pegarla en algún momento.

Recordó que la primera vez que interpretó un merengue lo sintió en la sangre y experimentó una felicidad increíble.

Milly Quezada fue quien la animó para que sea el relevo de las merengueras, teniendo grabados 10 temas de este género musical y esta semana estará lanzando otro merengue.

La artista no pierde la esperanza, pues sabe que tiene el talento y una voz prodigiosa. “A veces me desanimo y me pregunto, cuándo será que la voy a pegar, a veces hago otras cosas, pero vuelvo a la música porque eso es lo mío”, confesó ante una batería de periodistas, en un encuentro de prensa previo a los Premios Soberano.

En el merengue Martha ha encontrado, también, su madurez artística. “Yo brinqué muchos géneros, los experimenté todos, y me siento feliz haciendo música porque yo soy una artista, pero creo que el merengue me enamoró de una manera que quiero seguir incursionando en el ritmo y les pido su apoyo, y si ustedes creen que pudo ser una buena merenguera ahí me quedaré”, afirmó.

Entre sus planes también está llevar su vida a la pantalla grande, reveló que lleva 14 años intentando sacar el proyecto adelante, siendo engañada en varias ocasiones, pero sí está segura que ahora todo saldrá bien.