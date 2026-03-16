La actriz Daniela Alvarado revela que perdió un embarazo de cinco meses

La actriz venezolana Daniela Alvarado, conocida por telenovelas como "Voltea pa' que te enamores" y "Un esposo para Estela", reveló este domingo que el mes pasado perdió un embarazo de cinco meses.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de 44 años mostró el único video que hizo durante su proceso de gestación antes del fallecimiento de la niña que esperaba junto a su esposo y a quien llamaría con el nombre de Cordelia.

"Tenía 22 semanas y tres días… Tenía 5 meses. Estaba tan asustada que este es el único video que tengo con mi barriguita, con mi Cordelia. Hoy se cumplen tres semanas de su fallecimiento, y yo aún me siento perdida, sin rumbo, sin planes, en un limbo extraño donde camino y me levanto porque no me queda de otra", escribió Alvarado en la publicación.

Alvarado señaló que decidió hablar de su experiencia en solidaridad con otras mujeres que han pasado por lo mismo.

"Sé que no soy la única, he leído cientos de historias, unas más duras que otras e igual de válidas, y no entiendo porque no se habla más del tema, siento que deberíamos conocernos todas y abrazarnos en un infinito", continuó.

"Los duelos son duros, pero este hace que muchas veces no me quiera levantar de la cama, ni comer, ni hablar, a veces ni respirar, y debo hacerlo, tengo que levantarme, y lo hago, estoy tratando, aquí estoy, con mi alma partida, trato, sigo, por mis hijas, porque si, siempre seré la mamá de Olivia y Cordelia, por Jose, por mi, por aquellas que como yo hoy se sienten vacías", añadió.

"Porque somos muchas, en silencio, solas o acompañadas. ¡Aquí sigo! ¡Las quiero mucho mamitas! Sigamos, a pesar de todo", concluyó.