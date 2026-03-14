Stephanie Cayo habla tras rumores de romance con Alejandro Sanz: "Es algo que quiero cuidar muchísimo"

La actriz peruana Stephanie Cayo fue cuestionada sobre su vida sentimental y la atención que ha despertado su cercanía con Alejandro Sanz.

“Yo estoy muy bien, yo estoy tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”, expresó la actriz, de 36 años, en una entrevista con Caracol Radio publicada por la revista Quien.

Aunque no confirmó ni negó nada, Cayo explicó que por experiencias pasadas, lleva su vida privada con cautela.

"Ya he vivido unas cosas a lo largo de mi vida y de esta carrera y he aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo, como sea que sea, hay que cuidarlo”, dijo.

Se recuerda que, desde hace unas semanas se ha rumoreado que el artista podría tener algo más que una amistad con la también actriz, con el que fue relacionado en 2023, aunque entonces ambos aseguraron que eran solo amigos, el cantante ha sido captado dando un cariñoso beso a la peruana durante uno de los conciertos de su gira por Latinoamérica.

En plena actuación en Ecuador, el artista, con una gorra hacia atrás, se acercaba al lateral del escenario desde el que ella seguía el show y, de lo más sonriente, le daba un tierno abrazo antes de sorprenderla con un beso.

Lo que no imaginaba es que algunos avispados fans grabarían esta inesperada muestra de amor y que las imágenes no tardarían en correr como la espuma en redes sociales, convirtiéndose en una 'confirmación' de su idilio tras semanas de intensos rumores después de que la actriz le acompañase en varios de sus conciertos.

Asimismo, durante el cierre de su segundo concierto en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el artista buscó a la actriz en el backstage y la subió al escenario, donde la abrazó frente a todos.

Stephanie, una de las artistas peruanas más populares del momento, mantuvo una relación sentimental con el actor Maxi Iglesias que terminó con la misma discreción con la que empezó y sobre la que ninguno de sus protagonistas dio ningún detalle.

Se recuerda que en diciembre de 2025 se reportó que español volvió a la soltería tras su separación de la actriz Candela Márquez.