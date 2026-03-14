Actor Mickey Rourke, desalojado de su casa tras acumular deuda de 60 mil dólares y rechazar ayuda de los fans

Mickey Rourke, actor de Nueve semanas y media, Sin City: Ciudad del pecado o Iron Man 2, fue desahuciado de la casa que tenía alquilada en Los Ángeles después de acumular casi 60 mil dólares de impagos y rechazar los más de 100 mil dólares que sus seguidores reunieron para ayudarle a conservar la vivienda. El nominado al Oscar por El luchador defendió en un comunicado que dejó de abonar la renta porque el estado del inmueble era, a su juicio, inaceptable.

Los Angeles Times informa de que Rourke no respondió dentro del plazo legal a la demanda presentada contra él, por lo que un juez dictó una resolución en rebeldía a favor del propietario, le devolvió la posesión de la casa y dio por terminado el contrato de alquiler. De acuerdo con esa misma información, el intérprete recibió el 18 de diciembre de 2025 un requerimiento formal de tres días para pagar la cantidad adeudada o abandonar la casa.

Al no hacerlo, el propietario presentó el 29 de diciembre de 2025 una demanda de desahucio en la que reclamaba 59.100 dólares de atrasos sobre una renta mensual de 7.000 dólares. El abogado del arrendador sostuvo después que su cliente había esperado cerca de un año antes de acudir a los tribunales y que intentó resolver la situación por la vía privada. "Solo después de que esos esfuerzos fracasaran presentó una acción de desahucio para recuperar su propiedad", señaló el letrado.

Frente a esa versión, el actor defendió que dejó de pagar el alquiler por el deterioro de la vivienda. Rourke, una de las figuras más reconocibles del cine de los ochenta por películas como 9 semanas y media, El corazón del ángel, El borracho y Johnny el guapo, aseguró que las condiciones de habitabilidad se habían vuelto inaceptables.

El intérprete denunció problemas de roedores y fontanería que no fueron solucionados pese a sus reiteradas peticiones, mientras que Los Angeles Times indica que el abogado del casero no ha respondido a la solicitud del medio de pronunciarse sobre esas acusaciones relativas al estado de la vivienda.

ROURKE: "NO VOY A PAGAR PORQUE HAY RATONES Y RATAS"

"Dejar de pagar el alquiler no fue una decisión que tomara a la ligera. Simplemente no podía seguir pagando por una casa que estaba en un estado tan deficiente después de tantos intentos de conseguir que se corrigieran esos problemas", manifestó Rourke, que insistió en esa misma idea en un vídeo publicado en Instagram el pasado 5 de enero. En él, aseguró atravesar "una situación realmente mala" desde que nuevos propietarios adquirieron la casa y dejaron de atender las reparaciones necesarias.

"Dije que no iba a pagar el alquiler porque hay ratones y ratas, el suelo está podrido y en una bañera no hay agua", afirmó el actor en esa grabación, en la que también cargó con dureza contra la campaña de donaciones abierta en su nombre. En paralelo al conflicto judicial, el equipo de representación del actor puso en marcha en enero una campaña de GoFundMe que revelaba la situación del intérprete.

"Mickey Rourke es un icono, pero su trayectoria, por dolorosa que resulte, también es profundamente humana. Es la historia de alguien que lo dio todo por su trabajo, asumió riesgos reales y pagó costes reales", indicaba la descripción de la iniciativa, ya cerrada, que advertía de que "la fama no protege frente a las dificultades y el talento no garantiza estabilidad". "Lo que queda es una persona que merece dignidad, un hogar y la oportunidad de volver a ponerse en pie", continuaba. La respuesta de sus seguidores fue inmediata y la campaña superó los 100.000 dólares en apenas tres días.

MICKEY ROURKE CALIFICÓ LA CAMPAÑA DE LOS FANS DE "HUMILLANTE" Y "VERGONZOSA"

Sin embargo, Rourke rechazó públicamente ese dinero. En el vídeo publicado en Instagram calificó la iniciativa de "humillante" y "vergonzosa", subrayó que no aceptaría "ni un maldito céntimo" y pidió a quienes hubieran aportado dinero que solicitaran la devolución de sus donaciones. El actor también sostuvo entonces que desconocía quién había impulsado la campaña y anunció que lo consultaría con su abogado para aclararlo.

Esa versión fue matizada poco después por Kimberly Hines, mánager de Rourke, que según explicó a The Hollywood Reporter había consultado previamente la idea con la asistente del actor y en su entorno consideraron que podía resultar útil. "Nadie está intentando aprovecharse de Mickey. Yo quiero que trabaje, no que haga un GoFundMe", expresó.

Hines denunció igualmente las condiciones de la vivienda. "Había moho negro y no había agua corriente. Básicamente, ni siquiera podemos sacar la mayor parte de los muebles. Había daños por agua. No puede llevarse la mayoría de sus pertenencias porque casi todo el mobiliario está completamente destruido", relató.