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Myrka Dellanos

Myrka Dellanos revela que fue diagnosticada con cáncer de piel

Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar. No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ningún arma forjada contra mi prosperará”, escribió la presentadora.

Myrka Dellanos fue diagnosticada con cáncer de piel

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La periodista Myrka Dellanos reveló que fue diagnosticada con cáncer de piel que infiltró la oreja y el oído.

“Recientemente me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído. El martes me operé y lo sacaron y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando”, informó Dellanos en su cuenta de Instagram.

La presentadora, de 60 años, agradeció que ya “todo está fuera” y confía en que la enfermedad no regresará. “Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar. No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ningún arma forjada contra mi prosperará”, dijo.

De inmediato la publicación se llenó de mensajes positivos de sus seguidores y amigos del medio. 

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