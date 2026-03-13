Actor José Ángel Bichir, ex de Belinda, cae de un tercer piso

El actor mexicano José Ángel Bichir, ex de Belinda, habría intentado quitarse la vida lanzándose desde el tercer piso de un edificio, según informan medios mexicanos.

José Ángel, quien es hijo de Odiseo Bichir, una de las familias más reconocida en la industria del cine y la televisión en México, “fue hallado en la parte de un complejo de departamentos, paramédicos que arribaron al sitio lo atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada”, informó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado publicado por Univisión.

Hace tres años, el actor confesó que tuvo un romance con Belinda aunque aseguró que no podía dar detalles ni hablar más del tema por un supuesto contrato de confidencialidad firmado con ella.

Bichir actuó con la cantante ‘Aventuras en el tiempo’ y ha participado en otros proyectos de cine y televisión como ‘José José: El príncipe de la canción’, ‘Mariachis’ y ‘Vencer la Culpa’, entre otros.