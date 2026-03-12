De Flo Rida a Natti Natasha: los famosos que apoyan a RD desde el Clásico Mundial de Béisbol

Decenas de famosos se dieron cita este miércoles al partido entre República Dominicana y Venezuela, resultando ganadora la selección criolla.

La cantante Natti Natasha, quien lanzó la primera bola en el juego del martes, regresó anoche al loanDepot Park en Miami, Florida, donde Prince Royce fue su sucesor.

Los artistas se encontraban en el estadio junto a otras celebridades nacionales e internacionales, como Raúl de Molina, Clarissa Molina, Toño Rosario, Eladio Carrión, Flo Rida, José Alberto El Canario, Yubelkis Peralta, La Pervesa, David Collado, Carlos Durán, Karen Yapoort, David Ortiz, Leonel Fernádez, Luinny Corporán, Pamela Sued, entre otros.

Por su lado, el presentador de "El Gordo y La Flaca" confesó que estaba apoyando a RD y que Clarissa Molina fue quien lo invitó al juego.

"Hoy es dominicano", dijo Molina refiriéndose a su compañero de Univision.

Otras personalidades que han desfilado durante esta semana por el Clásico Mundial son: El Alfa, Santiago Matías y el presidente de la República Luis Abinader