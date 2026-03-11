Shakira celebra 30 años y apunta al Salón de la Fama del Rock & Roll

Shakira se dirige a dejar a su hijo en la práctica de flag football. Es una experiencia común y corriente para una madre que, en un pasado no tan reciente, ha estado en el centro de circunstancias bastante extraordinarias.

La innovadora artista colombiana ha pasado el último año en su primera gira mundial desde 2018, donde ha hecho historia: casi 20 años después de su primer concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza principal de la capital, Shakira regresó a principios de este mes para romper el récord de asistencia a la plaza con alrededor de 400.000 fanáticos que se presentaron para verla.

Es impresionante para cualquier artista y sin duda refuerza su reputación como la Reina de la Música Latina. A lo largo de sus más de tres décadas de carrera, Shakira ha batido récords y desafiado los límites del género: desde 1991, cuando firmó un contrato con Sony Music Colombia con tan solo 13 años y lanzó su álbum debut, "Magia", pasando por álbumes revolucionarios como "¿Dónde Están los Ladrones?" de 1998 y "Laundry Service" de 2001, hasta su más reciente, "Las Mujeres Ya No Lloran" de 2024.

Pero este año es diferente.

"Estoy logrando hacer realidad muchos de mis sueños como artista en esta gira", declaró a The Associated Press por teléfono el martes. "Es todo lo que siempre soñé".

Eso no es todo: en febrero, se anunció que es nominada para la inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026 , una selección lógica para una artista elogiada por su capacidad para unir la música latina con el rock y el pop.

De ser incluida, se uniría a un pequeño grupo de latinos que ya lo han hecho. Se convertiría en la primera artista colombiana, así como la primera latina nacida y criada en Latinoamérica, en ingresar al Salón de la Fama del Rock.

En una entrevista con AP, Shakira habla sobre su histórico espectáculo en la Ciudad de México, su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll, su próximo gran objetivo y más.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

AP: Tu concierto en el Zócalo fue multitudinario. ¿Qué te pasaba por la cabeza?

SHAKIRA: Es un momento único. Después de dar 13 conciertos en estadios de la Ciudad de México, nunca pensé que volvería a tener tanta gente reunida en el Zócalo para ver mi espectáculo. Fue absolutamente increíble. Una de esas experiencias inolvidables que desearía que mis padres hubieran podido vivir. Fue realmente mágico.

La historia de amor y amistad que tengo con México es simplemente increíble, ¿sabes? Nada se compara con ella, y me ha dado muchísimo. Mis fans mexicanos me han dado muchísimo amor y apoyo desde el comienzo de mi carrera. También fue increíble poder interpretar "Dónde Estás Corazón", que fue mi primera canción que sonó en la radio mexicana, fuera de mi país, ¿sabes? Y fue como cerrar el círculo.

AP: También te diriges a las Pirámides de Giza por primera vez en casi 20 años.

SHAKIRA: Fue una de las actuaciones más inolvidables de mi vida, y solo quería que se repitiera con este espectáculo, con esta gira, que para mí es la gira de mi vida. … De hecho, siento que apenas estoy comenzando mi carrera. Es una sensación extraña porque han pasado 30 años, pero me siento en el umbral de un nuevo comienzo y todo gracias a mi público, que ha sido tan emotivo y fiel. Me lo he pasado genial actuando en todos los países y ciudades donde hemos estado. Y lo próximo será también Copacabana (playa de Río de Janeiro) .

Probablemente tendremos dos millones de personas en la playa, así que será bastante loco, estoy seguro.

AP: Cuando pienso en el comienzo de tu carrera, pienso en tus discos de rock. Y este año, se anunció tu nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll.

SHAKIRA: Me siento muy honrada y emocionada a la vez. Es increíble estar nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll , y también un poco surrealista. He experimentado con diferentes géneros a lo largo de mi carrera, pero empecé como artista de rock y seguí creando rock. En mi último álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", hay canciones de rock como "Tiempo Sin Verte" o "Cómo Dónde y Cuándo", y todos los álbumes tienen canciones de rock porque son parte intrínseca de mi personalidad artística. Y todo lo que escucho es rock. Así que, estar nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, sabiendo que hay tantos íconos increíbles del rock que adoro, que me inspiraron, como los Rolling Stones , es un privilegio y un momento realmente increíble en mi carrera.

No sé qué pasa. Pero este año, todos mis deseos se están haciendo realidad y creo que esta nominación es una de esas cosas con las que probablemente fantasees en algún momento de tu carrera, pero intentas no obsesionarte demasiado con ella. Estar nominado es muy importante para mí y para mis fans que siguieron mi carrera en el rock.

AP: ¿Qué significa para su comunidad, para los latinos, para los colombianos?

SHAKIRA: Me siento muy orgullosa de ser latina. Pienso: "Caramba, no sé cuántos latinos hay, o latinas, o al menos colombianos". Creo que podría ser la primera vez para una mujer latina, alguien nacida y criada en Latinoamérica, ya sabes, pero que es querida y se ha dedicado al rock and roll desde que tenía, no sé, 15 años. Sí.

He estado escuchando rock y así fue como empecé mi carrera. Así que sí, es bastante surrealista, debo decirlo. Pero también estoy muy feliz por mi comunidad. Me alegra sentir que represento a una parte de ella allí.

AP: Has dicho que tus sueños se han hecho realidad este año. ¿Qué te queda en la lista?

SHAKIRA: ¡No sé qué está pasando! Pero este año, todos esos sueños que tenía hace mucho tiempo se están haciendo realidad. Así que voy a pedir más. Siempre pensé que sería una locura cantar en la Torre Eiffel o en los Campos Elíseos de París. Sería como el concierto definitivo. Pero, ¿sabes?, no me puedo quejar. Estar en Copacabana este año, en las Pirámides de Giza en Egipto y en el Zócalo, me llena el corazón. Me siento muy realizada como artista este año, pero también muy emocionada. Me encanta hacer música e interpretarla, y me ha devuelto muchísima alegría, después de las dificultades y los momentos amargos que he tenido que soportar, como todo ser humano que pasa por momentos difíciles.