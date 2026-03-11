Mozart La Para comparte momento con su hija al ritmo de “Happy” y “Amor y control” tras controversia

El exponente urbano Mozart La Para compartió un momento de complicidad junto a su hija, Charlotte Fernández, la noche de este martes, tras la discusión en redes sociales que protagonizaron Alexandra Hatcu y Dalisa Alegría, su exesposa y su actual esposa respectivamente.

A través de su cuenta de Instagram, la dolescente de 13 años publicó dos fotografías correspondientes a la reunión entre padre e hija en un exclusivo restaurante de una plaza de Santo Domingo con la salsa "Amor y control", que representa un himno de unión familiar compuesto e interpretado por el cantautor panameño Ruben Blades.

Luego, la joven también posteó un video junto a su padre grabado desde un vehículo mientras cantaban el éxito "Happy", de Pharrell Williams.

"Te amo papi", escribió Charlotte, quien dejó ver en sus historias que durante el paseo con su padre aceptó tomarse fotos con fanáticas de ambos.

Por su lado, Mozart escribió: "Normal". Además, aprovechó para anunciar su colaboración junto a Don Miguelo.

El lunes, las imágenes de Charlotte a sus 9 meses, donde aparecen sus padres, sus padrinos y sus abuelos maternos, desataron la molestía de Dalisa Alegría, quien reaccionó en sus historias de Instagram, llamando "frustrada" a la influencer italiana de origen rumano.