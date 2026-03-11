El fiscal dice que Rihanna, A$AP Rocky y sus tres niños estaban en casa cuando ocurrió el tiroteo

Rihanna, su pareja A$AP Rocky, sus tres hijos y su madre estaban en casa cuando una mujer ahora acusada de intento de asesinato y muchos otros cargos graves presuntamente disparó contra la propiedad, dijo un fiscal el martes.

Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años y residente de Orlando, Florida, fue acusada de intento de asesinato contra Rihanna, además de 10 cargos de agresión con arma semiautomática y tres cargos de disparos contra un vehículo o vivienda habitada, informaron las autoridades. Nadie resultó herido.

La superestrella cantante y su pareja estrella del rap estaban juntos en un remolque en la propiedad en el momento del tiroteo del domingo por la tarde, mientras que otros miembros de la familia y el personal estaban en la casa del área de Beverly Hills, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman , afuera de una audiencia judicial.

En la sala, el Defensor Público Adjunto Jamarcus Bradford, abogado de Ortiz, inicialmente se declaró inocente, pero luego se retractó para posponer la lectura de cargos hasta el 25 de marzo. Se le impuso una fianza de $1.8 millones. Ortiz vestía uniforme azul de prisión, con su cabello rubio trenzado, y habló con el abogado a través de una mampara de cristal.

Bradford no habló con los periodistas fuera del tribunal.

La Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles dijo en un comunicado que no podía comentar sobre el caso pendiente contra Ortiz.

“Como en todos los casos, trabajaremos para garantizar que nuestro cliente reciba todas las protecciones garantizadas por la Constitución”, afirma el comunicado.

Ortiz podría ser condenada a cadena perpetua si es declarada culpable de todos los cargos. Los 14 cargos en su contra son delitos graves. Los tres cargos de disparos contra una vivienda se dirigieron a la casa de Rihanna, su caravana y la casa de un vecino, según la fiscalía. Los 10 cargos de agresión se dirigieron a Rihanna y su familia, dos empleados y dos personas en la casa vecina.

“Las celebridades de Los Ángeles no deberían preocuparse más por esto”, dijo Hochman, “en gran parte gracias a la respuesta policial”. Elogió a los agentes por arrestar a Ortiz poco después del tiroteo, varios kilómetros al norte, en el suburbio de Sherman Oaks.

La jueza Theresa McGonigle emitió una orden de protección para que Ortiz se mantenga alejado de Robin Fenty y Rakim Mayers (nombres legales de Rihanna y A$AP Rocky ) y de su hogar. McGonigle también declaró que Ortiz no tiene permitido poseer armas de fuego ni municiones, además de otras condiciones.

La audiencia se celebró en una sala a pocos pisos de donde Rocky fue juzgado y absuelto hace poco más de un año. Rihanna asistía con frecuencia, a veces con sus hijos.

Y el fiscal principal en el nuevo caso es Alexander Bott, el fiscal de distrito adjunto que procesó con éxito al rapero Tory Lanez en un juicio donde fue declarado culpable de dispararle a la estrella del hip-hop Megan Thee Stallion en los pies.

Hochman no dijo dónde cayeron las balas, no dijo cuánto tiempo había estado Ortiz en California ni discutió su motivación o cualquier conexión con Rihanna, diciendo que todos estaban bajo investigación.

Los registros públicos muestran que su dirección más reciente fue en Orlando y que ha sido patóloga del habla con licencia durante más de una década.

Associated Press también envió correos electrónicos solicitando comentarios al publicista y manager de Rihanna.

En 2018, un hombre fue acusado de allanar otra casa propiedad de Rihanna en Hollywood Hills y pasar 12 horas allí. El hombre se declaró inocente de los cargos de acoso y vandalismo, y de un delito menor de resistencia al arresto en 2019. Fue sentenciado a libertad condicional.

Rihanna, nueve veces ganadora del Grammy, cuenta con 14 éxitos número 1 en la lista Billboard Hot 100, entre ellos «We Found Love», «Work», «Umbrella» y «Disturbia». Fundó la marca de maquillaje Fenty Beauty en 2017.

Ella y A$AP Rocky anunciaron el nacimiento de su tercer hijo , una niña llamada Rocki Irish Mayers, en septiembre.