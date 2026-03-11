Alexandra MVP responde a quienes la acusan de monetizar controversia con su exesposo

La influencer italiana de origen rumano Alexandra Hatcu, también conocida como Alexandra MVP, respondió a quienes la acusan de utilizar sus controversias con su exesposo y padre de su hija, el cantante urbano Mozart La Para, para monetizar en sus redes sociales.

Hatcu aclaró que su rol de madre y el bienestar de su hija tiene mayor importancia que su fuente de ingreso en Instagram, a raíz del comentario de Yulay Piña en "Sin filtro radio show".

"Hay personas que creen que todo lo que pasa en la vida de uno es por monetizar. La realidad, preciosa, es que soy madre antes que cualquier otra cosa, y mi prioridad siempre será mi hija y su felicidad", afirmó Hatcu en un comentario en una publicación del programa de radio sobre la opinión de Piña en el panel.

Y añadió: "Es fácil opinar desde fuera y más cuando no se tiene hijos, payasa".

Las declaraciones de Piña, quien señaló a Hatcu de monetizar sus polémicas con el artista, llegan después de que Dalissa Alegría se molestara con un recuerdo familiar donde aparece su actual esposo con su antigua pareja y la hija de ambos, Charlotte Fernández Hatcu.

Las fotografías de Charlotte a sus 9 meses, donde aparecen sus padres, sus padrinos y sus abuelos maternos, desataron la molestía de Dalisa Alegría, quien este lunes reaccionó en sus historias de Instagram, llamando "frustrada" a la influencer italiana de origen rumano.