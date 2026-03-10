En Santiago se comenta: Isabel Pantoja estará con los dominicanos en mayo

Los y las simpatizantes de la famosa artista española Isabel Pantoja podrán disfrutar de un gran concierto en Altos de Chavón, en República Dominicana, será un gran encuentro musical dirigido por Amaury Sánchez y la cita será el 23 de mayo en el anfiteatro, con su gira “50 Aniversario”, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

Sin duda, será un gran banquete musical para quienes acudan a esta presentación. Siento gran simpatía por ella, por todo lo que le pasó en aquellos años y por cómo enfrentó esas vicisitudes, tanto con la muerte de su esposo, el famoso torero español Francisco Rivera Pérez, experiencia que interpreta en esa bella canción “Marinero de luces”, como por lo mucho que sufrió durante su tiempo en prisión.

A pesar de todo, su gran público no la abandonó y sigue presentándose por varios países. Isabel es dueña de una hermosa voz y posee un verdadero arte escénico. ¡Qué maravilla su sencillez y emotividad!

LA EMBAJADORA

La embajadora estadounidense Leah Francis Campos, tal parece que ha recibido de la vicepresidenta Raquel Peña la pasión por su ciudad, ya que en poco tiempo ha visitado Santiago con mucho entusiasmo. En esta ocasión estuvo recorriendo el sector tabacalero.

Además de la funcionaria electa, la acompañaron Sonia Guzmán, ex embajadora en Washington y su hijo Iván Hernández Guzmán, director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana.

Tal parece que estas dos importantes figuras, la vicepresidenta y la diplomática, han hecho una buena amistad, según se pudo apreciar en una fotografía de ambas.

Raquel se ve bastante alta y Campos de estatura mucho más baja. En su accionar, la funcionaria norteamericana parece dominicana.

75 aniversario

La Cooperativa San José celebró durante una semana varias actividades sociales, religiosas y culturales con motivo de su 75 aniversario. La cooperativa es una entidad muy importante, vinculada al manejo de los recursos económicos de sus ahorrantes, quienes confían en una institución que les garantiza que sus ahorros están en buen resguardo, además de las muchas facilidades que brinda a sus socios.

La misa fue muy bonita y contó con la presencia de los máximos ejecutivos y empleados. También se realizó una actividad con comunicadores en San José de las Matas, lugar donde nació esta asociación. Fue un gran encuentro de amistad.

Los presentes disfrutaron de exquisitas picaderas y buenas atenciones por parte del presidente del consejo, el doctor Piero Espinal, junto a los demás miembros del organismo.

LOS JUBILADOS

En la plaza Paseo Santiago, donde está el Café Santo Domingo, se reúnen con frecuencia figuras que tuvieron su historia política, de riqueza y de la oligarquía: exfuncionarios, ex peloteros, ejecutivos jubilados…

En fin, allí uno se encuentra con todos los que ya no trabajan y han hecho de ese lugar un punto de encuentro para compartir y hablar de todo: de sus amores del pasado, de política, de encuestas, de las pastillas que toman y de los buenos recuerdos.

Entre ellos está el doctor Sabino Báez, exdirector de Salud Pública, y varios peloteros, como Guelo Diloné. Bueno, después del retiro hay que entretenerse con algo. Llegan en la mañana, al mediodía se van a sus casas y retornan a las tres de la tarde. Es como un horario de oficina gubernamental.

KGB Bistro

KGB Bistro, un precioso bar-restaurante ubicado en Bella Terra Mall, en la Avenida Juan Pablo Duarte, aunque no lo visitaba con frecuencia, siempre me pareció un lugar encantador.

Su menú era muy atractivo, sobre todo las ensaladas. Me cuentan que este sitio cerró, lo cual resulta extraño, porque acudía mucha gente, sobre todo médicos que trabajan en el Instituto Materno Infantil, ya que una parte de este centro de salud está ubicado en la misma plaza.

El dueño de este establecimiento es Klaus Portela, quien tiene varios restaurantes en Santiago y también en Bávaro.