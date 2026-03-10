La nueva discusión entre Alexandra MVP y Dalisa Alegría en redes sociales por recuerdo familiar

Charlotte Marie Fernandez, la hija de Mozart La Para y Alexandra Hatcu cumplió sus 13 años este fin de semana. Durante la celebración, la adolescente compartió un recuerdo familiar de sus padres a través de redes sociales.

En la publicación, la joven escribió: "Miren estas fotos que me encontré, tenía 9 mesecitos de vida… en mi bautizo y mi primera Navidad junto a mis padres y mis abuelos".

Las fotografías de Charlotte a sus 9 meses, donde aparecen sus padres, sus padrinos y sus abuelos maternos, desataron la molestía de Dalisa Alegría, quien este lunes reaccionó en sus historias de Instagram, llamando "frustrada" a la influencer italiana de origen rumano.

"Cuando alguien no supera una etapa, los recuerdos se vuelven su único contenido. Irónicamente, más que pena, me motiva a seguir construyendo mi presente", escribió Alegría, actual esposa del cantante urbano.

Asimismo, aclaró que su hijastra no es la responsable de su incomodidad, sino su madre.

"Jamás me molestará que una hija suba fotos con su papá, eso es algo natural, bonito y siempre lo voy a respetar. Lo que sí sucede es que, lamentablemente, hay personas que siempre intentan tergiversar las cosas para crear controversia, porque eso eso viven", afirmó.

Por su lado, Hatcu respondió rápidamente insinuando que Alegria no acepta que aún no tiene hijos con el rapero, con quien se casó en diciembre de 2019, y que vive con temor de perder su matrimonio. Además, advirtió que su hija se mantendrá unida a su padre toda la vida.

"¿De qué te vale vivir en el presente si siempre vives infeliz y con miedo siempre de que te boten? Y eres capaz de aguantar lo que sea por fingir. No te equivoques, mamá, que quien le dio banda a eso hace años fui yo. Así que, mastica y traga, doñita, que ese lazo con nuestra hija será de por vida, la única heredera por cierto, lo que a ti te duele", dijo.

Hatcu también acusó a su expareja de ver a su hija escasas veces en un año y desconocer el colegio en el que estudia.

"Nunca le he envenenado el corazón a mi hija de ti porque eso sería hacerle daño a su corazoncito, algo que jamás pasará. Mira, solo te diré, no hagas que yo abra esta boca porque estoy en un momento de amor, paz y reflexión conmigo misma... Porque yo no tengo que hablar mucho y tú sabes que te desmonto tu movie fake de súper papá cuando por tu propia elección la ves dos veces al año, quizás tres", indicó.

Y añadió: "Nunca desde nuestra separación has ido a un cumpleaños de ella, pero está bien, no importa, pero ni la intención de celebrarle uno por tu lado o de hacerle una cena, un cancito, lo que sea, llevarle un regalo que salga de ti. Siempre te he dado permiso de llevártela, ni permiso me pides, la llamas a ella cuando la buscas y ella se va normal".

"Creo que ni sabes la dirección de su colegio y muchas cosas más. Y procura no hacerme abrir más esta boca por Charlotte porque te aseguro que te terminaré de enterrar", concluyó.

Por último, Charlotte admitió haber publicado las imágenes, aunque la cuenta dice en su biografía que es manejada por su madre.

"Mi mamá y mi papá me dieron la vida, y eso es algo que nada ni nadie podrá cambiar nunca. Siempre serán mis padres", posteó.