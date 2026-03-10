Las pistas que alimentan los rumores de romance entre Ester Expósito y Mbappé

Tras días de rumores y avistamientos en París, la historia entre Ester Expósito y Kylian Mbappé podría haber quedado confirmado. La actriz y el futbolista han disfrutado de un fin de semana romántico en la capital francesa, donde se les ha visto entrando y saliendo del mismo hotel, compartiendo cenas y planes muy discretos entre desfiles y revisiones médicas del jugador.

La exclusiva mundial de la revista '¡Hola!' terminó de confirmar el romance al publicar las fotos más buscadas: ambos llegando juntos a Madrid en un jet privado, confirmando que su conexión va mucho más allá de una simple amistad.

Según las informaciones publicadas, Ester y Mbappé han pasado varios días juntos en París, ciudad natal del delantero del Real Madrid. La actriz viajó a la capital francesa para acudir a diferentes actos vinculados con la Semana de la Moda, mientras el futbolista aprovechaba su estancia para continuar con el tratamiento de la lesión de rodilla que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego en las últimas semanas.

En las instantáneas de '¡Hola!' se ve a la actriz bajando del jet privado con un estilismo casual pero muy cuidado, seguida de cerca por el futbolista, ambos con la misma ropa con la que habían sido fotografiados previamente saliendo del hotel en la capital francesa. Estas imágenes refuerzan la versión que apuntaba a varias citas entre Madrid y París y sitúan su relación en un nuevo nivel mediático.

Fue el popular bloguero francés Aqababe el que reveló a través de sus redes sociales que "según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche" escribía el pasado 6 de marzo, acompañando su información de varias imágenes -nocturnas y de escasa calidad, en las que se ve al jugador del Real Madrid en actitud cariñosa con una joven rubia con un sospechoso parecido a la protagonista de 'Élite'.