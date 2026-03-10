Cardi B visita a su familia paterna en Monte Cristi en medio de su gira de conciertos

Cardi B se presentó la noche de este lunes en el Ball Arena, en Denver, Colorado, como parte de su gira de conciertos "Little Miss Drama", que se desprende de su más reciente álbum "Am I the Drama?".

Luego de finalizar su éxitosa presentación en esa ciudad, la rapera estadounidense tomó un vuelo privado directamente hacia República Dominicana para visitar a su familia paterna en el municipio de Castañuelas, provincia Montecristi, al noroeste del país.

A través de sus historias de Instagram, la artista, de padre dominicano y madre trinitense, compartió con sus casi 165 millones de seguidores que se encontraba en casa de su abuela, con quien se dejó ver en un video.

Asimismo, Cardi fue captada junto a su padre Carlos Almánzar y el exsenador Moreno Arias en las afueras de un centro de salud de Montecristi, donde la cantante se tomó fotos con los empleados de ese centro de salud y destacó el buen estado del lugar.

Según el clic que publicó Arias, Cardi lucía un conjunto deportivo gris y gafas de sol, mientras se tomaba un café.