Lidia Pérez, hermana de Rubby Pérez, dice que “no es cierto” que el artista hizo un fideicomiso

La diputada Lidia Pérez, hermana de Rubby Pérez, negó que el artista haya realizado un fideicomiso de su herencia.

Durante una entrevista en el programa "Mujeres al Borde" con Ingrid Gómez, la política y pastora dijo que como familia sintieron preocupación tras enterarse que la información estaba siendo promocionada en redes sociales, sin embargo, deconoce cuál sea la intención.

"Para nosotros es una sorpresa porque aunque nosotros, los hermanos de él, hemos querido desligarnos de todo lo que es el tema herencia, sus hijos están manejando eso, pero sí nos está preocupando esa información, de hecho, hasta propaganda pagada tiene en las redes", expresó.

"Sí, porque eso no es cierto, todo eso que está pasando no es cierto, o sea, no sé qué hay detrás, qué quieres detrás de todo eso, pero eso no es cierto", precisó.

Pérez afirmó que buscarán asesoría para tratar de honrar la memoria del merenguero, quien murió la madrugada del 8 de abril en el colapso de la discoteca Jet Set.

Por otro lado, señaló que al fenecido cantante desearía que sus hermanos y sus hijos estuvieran unidos y que cuidaran a su hija menor, Ana Beatriz, fruto de su relación con la diseñadora Michelle Reynoso.