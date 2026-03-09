Ivanna Ortiz es la mujer arrestada bajo sospecha por tirotear la casa de Rihanna

El Departamento de Policía de Los Ángeles identificó este lunes a la mujer arrestada bajo sospecha de intento de asesinato tras supuestamente disparar con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky, donde se encontraban con sus hijos, la tarde del domingo.

Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de 10 millones de dólares, según información citada por NBC.

De acuerdo con el registro penitenciario de Los Ángeles, el nombre completo de la mujer es Ivanna Lissette Ortiz, quien nació en el año de 1990.

De cabello rubio y ojos de color café, la mujer enfrenta cargos graves y se encuentra bajo custodia de las autoridades locales de Los Ángeles.

El tiroteo ocurrió cerca de la 1:21 p.m. hora local (19:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Al menos cuatro de las balas impactaron la vivienda de la nueve veces ganadora del Grammy, de acuerdo a la televisora.

Rihanna y su pareja, la estrella de hip-hop, A$AP Rocky y sus dos hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas.

No se dieron detalles de inmediato sobre cuándo y dónde fue arrestada Ortíz. Tampoco los motivos que llevaron a la mujer a disparar contra la casa de la cantante.

Vecinos de la artista dijeron a la televisora que se escucharon fuertes disparos en el barrio, que suele ser muy silencioso.

La intérprete de "Umbrella" y "Diamonds in the sky" no se ha pronunciado hasta el momento sobre el ataque.