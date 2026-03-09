Amara La Negra decide congelar sus óvulos

La cantante y presentadora Amara La Negra reveló que decidió iniciar el proceso de congelación de óvulos (vitrificación).

A través de su cuenta de Instagram, la co-conductora de "Desiguales", quien es madre de las gemelas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress, compartió un momento íntimo y personal con ginecólogo, el doctor Steven Rabassa, durante la primera fase del procedimiento: el conteo de folículos antrales.

El médico explicó en un video, antes de realizar la ecografía transvaginal, que iba analizar la "reserva ovárica" que la paciente tiene disponible para continuar con la siguiente fase.

"Celebrando el Mes de la Mujer tomé una decisión que llevaba tiempo pensando: comenzar el proceso de congelar mis óvulos", escribió en una publicación.

"Ser mujer también es tener la libertad de elegir cuándo y cómo queremos ser madres. Todavía sueño con tener más hijos, pero hoy estoy viviendo uno de los momentos más importantes de mi carrera y quiero darme el tiempo correcto para cada etapa de mi vida", añadió.

"Gracias a @dr.stevenrabassa por explicarme todo el proceso con tanta paciencia y por hacerme sentir cómoda y segura al tomar esta decisión", dijo.

"Planificar también es una forma de amor propio. Mi historia no se detiene… solo se está preparando para el futuro", concluyó.