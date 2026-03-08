Jesaaelys Ayala y su esposo tendrán una niña

La influencer Jesaaelys Ayala González, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, será madre de una niña junto a su esposo, Carlos Olmo.

La pareja anunció este sábado el sexo de su primer retoño tras contraer nupcias a inicios de octubre del año pasado, según publicó Jesaaelys en sus redes sociales.

"Es una nena. La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá", escribió Jesaaelys en una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores.

Los futuros padres celebraron la revelación rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

En el video oficial del anuncio, aparece Mireddys González, pero Daddy Yankee brilló por su ausencia, evidenciando que aún existe un distanciamiento entre él y su hija tras divorciarse de su exesposa en diciembre de 2024.

El artista no asistió a la boda de su hija, quien lo acusó de crear un "circo mediático" al exponer su separación públicamente.

En febrero de 2025, Jesaaelys confesó que la relación con su padre estaba "más que lacerada".

"Usualmente cuando las personas se divorcian es privado (firmamos y nos vamos), así lo quería una de las partes, esa parte es mi mamá, mami quería que todo fuese low key, nadie se tiene que enterar", expresó en ese momento.

"Y la otra parte, evidentemente, quiso todo lo contrario, entonces por eso es que estamos en esta posición hoy día donde estamos públicamente expuestos a yo tener que hacer esto, que todos los días se saque una noticia de hacer un circo mediático, de que a nosotros nos envíen amenazas de muerte, insultos, un sinnúmero de cosas", explicó.