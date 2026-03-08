Bray Vargas es designado Mister Global RD 2026

El diputado y comunicador Bray Vargas fue designado Mister Global República Dominicana 2026.

Al final del certamen que se celebró la noche de este sábado en el Salón La Fiesta del hotel Jaragua, Vargas recibió la banda oficial del concurso para representar al país en la competencia internacional que se llevará a cabo en septiembre en Bangkok, Tailandia.

“La magia sucede cuando podemos conquistar nuestros sueños. ¿Por qué decidí asumir este compromiso? Porque desde niño he creído en los sueños. Creo en mi capacidad, pero sobre todo creo en mi país”, expresó Vargas en sus redes sociales.

En 2024, el modelo quedó como décimo finalista en el Mister Supranational, celebrado en Polonia, tras ser elegido como representante nacional mediante designación.