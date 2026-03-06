El rapero Ghetts fue sentenciado a 12 años por atropello y fuga que mató a un estudiante nepalí

El rapero británico Ghetts fue sentenciado a 12 años de prisión por matar a un estudiante nepalí de 20 años en un atropello y fuga en Londres el año pasado.

Ghetts, cuyo verdadero nombre es Justin Clarke-Samuel, conducía a exceso de velocidad y bajo la influencia del alcohol de manera errática antes del incidente en octubre de 2025, según los fiscales.

El juez Mark Lucraft también le prohibió conducir a Clarke-Samuel, de 41 años, durante 17 años el martes, y dijo que las imágenes de CCTV mostraron "una letanía bastante espantosa de incidentes" que llevaron a una colisión fatal "simplemente impactante" con el estudiante Yubin Tamang, quien sufrió lesiones catastróficas y murió dos días después.

Clarke-Samuel se declaró culpable en diciembre en el Tribunal Penal Central de Londres de causar la muerte por conducción peligrosa.

El juez señaló que el rapero había expresado remordimiento en una carta al tribunal.

“Como usted comenzó, usted ha hecho mucho para ayudar a otros en los últimos 10 años y todo ese buen trabajo se ve empañado por conducir ebrio y quitarle la vida a otro joven”, dijo el juez.

La fiscalía declaró que Clarke-Samuel había estado bebiendo alcohol en un bar del centro de Londres y que conducía su BMW de forma errática a unos 112 kilómetros por hora (70 mph) antes del accidente, saltándose seis semáforos en rojo y conduciendo en sentido contrario. La víctima fue atropellada al cruzar la calle, sufriendo lesiones catastróficas.

“El Sr. Tamang seguía cruzando la calle. No pudo hacer nada para evitar la colisión. Salió despedido por los aires antes de estrellarse en la calzada”, declaró el fiscal Philip McGhee. Añadió que Clarke-Samuel no se detuvo ni llamó a los servicios de emergencia, sino que condujo ocho millas hasta su casa.

En una declaración, los padres de Tamang, Sharmila y Bikash Tamang, dijeron que sus corazones estaban "destrozados sin posibilidad de reparación".

“Nos arrebataron a nuestro único hijo, un alma preciosa, demasiado pronto”, dijeron. “Vino al Reino Unido para estudiar y forjarse una vida mejor para él y su familia. Justin Clarke-Samuel nos ha arrebatado el futuro a nuestro hijo y, con él, el nuestro”.

El abogado de Clarke-Samuel, Ben Aina, leyó extractos de una carta de disculpa a la familia de Tamang.

“Escribo desde un profundo arrepentimiento, vergüenza y remordimiento”, escribió el rapero. “Soy plenamente consciente de que no hay suficientes disculpas que puedan aliviar el dolor que deben sentir la familia y los amigos del Sr. Tamang”.

Ghetts ganó el premio al mejor artista masculino en 2021 en los premios MOBO de Gran Bretaña y ha colaborado con artistas como Ed Sheeran y Stormzy.