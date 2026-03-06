Clarissa Molina desiste de proceso legal contra Sophinel Báez y Juan Carlos Albelo

El abogado de Clarissa Molina, Julio Cury, informó que la comunicadora y actriz desistió del proceso legal que había emprendido contra el productor Juan Carlos Albelo y la modelo Sophinel Báez.

"Tanto Sophinel como Juan Carlos aceptaron desmontar el contenido que habían publicado en sus o al menos en las redes de Juan Carlos, no en las de Sophinel y, en el caso de Sophinel, ella publicó un comunicado, incluso está preparando otro que ya debe haber posteado", explicó Cury durante una llamada con Manolo Ozuna.

"Ella está conforme (Clarissa Molina), estamos esperando que Sophinel publique otro, que ya consignará el nombre de Clarissa", dijo.

Durante una serie de relatos sobre los concursos de belleza, Báez, quien representó a San Francisco de Macorís y quedó de primera finalista en el Miss RD Universo 2015, afirmó que su excompañera había ganado la corona tras aceptar reunirse en una habitación de hotel con un patrocinador.

En ese tenor, Cury indicó que aparentemente Albelo buscaba descalificar el triunfo de Molina en el certamen nacional con la polémica entrevista por la forma en qué condujo las preguntas, además del testimonio que Báez le habría concedido en privado al jurista.