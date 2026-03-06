Cheddy García se queja de la falta de apoyo a su hija tras incidente con la Policía

La actriz Cheddy García se quejó de la falta de apoyo de sectores específicos de la sociedad a su hija, Chelsy Bautista, tras el incidente con la Policía Nacional.

A través de un video publicado en sus redes sociales, García afirmó que "los popis" (clase media alta) han actuado indiferente ante la denuncia de Bautista sobre el supuesto allanamiento por error que realizaron agentes policiales a su residencia en el que también aseguró le sustrajeron pertenencias.

"¿Y qué es lo que está pasando, señores? Porque yo no veo a los popis unidos, porque aquí hay una asociación de popis unidos, que desde que hasta una uña se le rompe a uno de esos popis sale la asociación de popis unidos indignados, hacen programas, postean, hacen dos semanas hablando de esa uña, pero no los veo indignados con el robo que le hicieron los miliares con el robo que hicieron los miliares en la casa de Chelsy, de las prendas", expresó García.

Asimismo, la humorista también llamó "clasistas" al grupo social por no incluirla junto a su hija en ese entorno.

"Ellos entienden que yo no soy de su grupo y que Chelsy no es de su grupo, y cuando viene a ver uno está más sano económicamente que ellos", dijo.

"Son un grupo de desbaratados y ellos se sienten se la burocracia. Por eso es que me he puesto, con la admiración que le tengo a muchos de la asociación de popis unidos, que en los líos de ellos no me meto a defender, porque no agradecen, tú ves después que ni un gracias me ponen", explicó.

"No los necesito, pero los estoy observando", concluyó.

En enero, Chelsy Bautista relató que despertó mientras dormía alertada por fuertes golpes en la entrada a su apartamento: "Escucho que la policía me está tumbando la puerta y gritando que la abran", y que terminó siendo derribada por los agentes.

Cuando la interrogan, la fiscal Belkis Ulloa, a cargo del operativo, se da cuenta "de que no era en mi casa donde estaban buscando a la persona, sino en un apartamento del edificio donde yo vivo".

Tras la salida de los agentes y de asumir el compromiso de repararle la puerta derribada, Chelsy afirmó que notó la desaparición de varias de sus prendas personales.