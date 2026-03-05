Britney Spears es liberada tras ser arrestada bajo sospecha de conducir ebria

Britney Spears fue arrestada el miércoles por la noche bajo sospecha de conducir ebria en Moorpark, California.

La artista salió libre esta mañana, según confirmó la policía a NBC4 Investigates.

TMZ informó por primera vez sobre el arresto de Spears, quien fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California en el condado de Ventura.

El problema de "La princesa del pop" llega después de que un tribunal le concediera una orden de restricción permanente contra un hombre de Luisiana que apareció en su casa de Los Ángeles, por lo que fue arrestado por allanamiento al domicilio de la cantante.

Según la demanda, el hombre de 51 años la ha estado acosando en línea desde 2013.

En 2007, la intérprete de "Toxic" enfrentó cargos por delitos menores y una posible pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles, California.

Finalmente, los cargos por el choque fueron reetirados por pagar al dueño del vehículo por los daños y se declaró el juicio nulo por conducir sin licencia del estado.