Cynthia Klitbo es diagnosticada con enfermedad autoinmune crónica

La actriz mexicana Cynthia Klitbo, conocida por sus papeles de villana en telenovelas, reveló que fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmunitario incurable que afecta la tiroides.

Klitbo, de 58 años, contó que ha tenido que adaptarse tanto en el aspecto físico como emocional, modificando sus rutinas alimenticias, tras presentar síntomas persistentes y recibir el diagnóstico, aunque admitió que su piel y su figura han mejorado.

“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago. Tengo estómago permeable”, explicó.

“Me ha costado mucho, al principio me deprimí mucho porque me tuve que despedir de muchas comidas que me gustan”, confesó.

"Adiós el sushi, adiós germinados, adiós harinas. No puedo comer pizza, ni pan de masa madre, ni puedo comer azúcares, un montón de cosas”, detalló.

Ha tenido que abandonar la harina, los azucares, los germinados y la soya.

“Por eso me ves esbelta, tengo mejor piel, desde entonces”, resaltó.

Según Mayo Clinic, la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que afecta a la glándula tiroides. La tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. La tiroides produce hormonas que ayudan a regular varias de las funciones del cuerpo.