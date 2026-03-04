Cuatro hermanos demandan al patrimonio de Michael Jackson por tráfico sexual infantil

Cuatro hermanos adultos demandaron al patrimonio de Michael Jackson por tráfico sexual infantil, negligencia, angustia emocional, incumplimiento de contrato y fraude, alegando que la estrella del pop músico abusó de ellos cuando eran menores.

Los hermano Edward, Dominic, Marie Porte y Aldo Cascio, aseguraron que el “Rey del pop” les lavó el cerebro" usando su riqueza, su estatus de celebridad y su red de empleados y asesores.

En la denuncia obtenida por People, los hermanos acusan al fallecido cantante de manipular, drogar, violar y agredirlos sexualmente a lo largo de más de una década, comenzando cuando algunos de ellos tenían siete años.

"Michael Jackson fue un depredador sexual infantil en serie que, a lo largo de más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada una de las demandantes, comenzando cuando algunas tenían tan solo siete u ocho años", reza la demanda.

En declaraciones a a People, el abogado Marty Singer, quien representa al patrimonio de Jackson, calificó la demanda como "una apropiación desesperada de dinero por parte de miembros adicionales de la familia Cascio que se han sumado a la tendencia junto con su hermano Frank, quien ya está siendo demandado en arbitraje por extorsión civil".

"La familia defendió firmemente a Michael Jackson durante más de 25 años, atestiguando su inocencia de conducta inapropiada. Esta nueva presentación judicial es una táctica transparente de búsqueda del foro más favorable en su plan para obtener cientos de millones de dólares del patrimonio y las empresas de Michael", dijo Singer.

Según la demanda, cada uno de los niños fue abusado "en viajes interestatales e internacionales" en lugares como Suiza, Florida, Sudáfrica y el Reino Unido, entre otros.

Edward Cascio alega que sufrió abusos en la casa de Elizabeth Taylor y en la casa de Elton John en el Reino Unido.