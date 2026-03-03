En Santiago se comenta: el Carnaval de La Vega es un gran entretenimiento

Estuve viendo la transmisión del carnaval vegano el pasado domingo y luego, por un rato, hice lo mismo para observar el de Santiago de los Caballeros. Me dio pena comprobar que había muy poco público. Pensé, todos se trasladaron a La Vega para gozar de su extraordinaria animación, con sus famosos lechones, las populares cuevas, comparsas, carrozas y reconocidas orquestas que entonaban buena música, todo dentro de una organización impecable.

Es que allí se concentra el país entero haciendo turismo interno, contagiándose de la alegría que caracteriza esta celebración. Ni se diga de las personas que llegan del exterior para vivir el folclor de esta época en la llamada ciudad olímpica, que cada año reafirma su liderazgo en esta tradicional fiesta cultural.

BUENA PUBLICIDAD

Quienes están muy complacidos son los propietarios del Nohian Collection, donde pernoctó el reconocido artista Juan Luis Guerra, tras su exitoso concierto. Este establecimiento, perteneciente a una franquicia francesa y diseñado con un estilo muy europeo, cuenta en su mayoría con habitaciones tipo suite. Es un hotel discreto, ubicado en Los Jardines Metropolitanos.

El propio artista publicó detalles de su estadía en sus redes sociales, destacando lo exquisita que estaba la sopa de auyama que degustó allí. Sin duda, una magnífica publicidad para este alojamiento, que forma parte de las nuevas propuestas hoteleras de Santiago y la región.

EL HOTEL SORPRESa

Conocí este hotel cuando María José, su propietaria, junto a su esposo Rafael, me invitaron antes de su apertura. Es un lugar precioso, que reúne todos los requisitos de confort y comodidad, con una excelente vista de la ciudad y una ubicación privilegiada. Cuenta con restaurantes, salón para actividades y una impresionante exposición permanente de grandes artistas del pincel. Lo más interesante es que, mientras se hablaba de los nuevos hoteles en construcción en la ciudad, nadie sabía que el Nohian Collection se edificaba. Fue, sin lugar a dudas, una grata sorpresa.

FESTIVAL DE CIGARROS

El Procigar Festival, importante evento internacional y nacional, se celebró en Santiago durante tres intensos días. Sin embargo, se notó la ausencia de la experiencia y el trato afable del empresario Henry Kelner, ideólogo de esta actividad, especialmente en la atención a los periodistas que contribuyeron a posicionar este festival.

Hubo varias fallas. Por ejemplo, en la última noche, celebrada en el Centro Español, la comida no fue suficiente, y en otros escenarios no se percibió la exquisitez de años anteriores.

Ojalá Kelner pueda asesorar a la directiva actual, ya que son muchas las quejas sobre la organización de este importante evento del tabaco en nuestra ciudad.

La vice y su look

Quien disfrutó plenamente del concierto de Juan Luis Guerra fue la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. La dama siempre respalda las actividades de su ciudad natal y lució muy elegante con un conjunto de jean de dos piezas. Incluso se le vio dando discretos pasitos de baile. A su lado se encontraba un joven muy apuesto, que presumo es su hijo.

También fue captada cuando la querida artista Maridalia Hernández la saludó efusivamente con un fuerte abrazo de santiaguera. Igualmente, los integrantes del emblemático Grupo 440 y los artistas invitados bajaron del escenario a blindarle pleitesías, incluyendo el gran protagonista de la noche, Juan Luis Guerra.

