Alejandro Sanz ya no tiene el 'corazón partío'. Dos meses después de su polémica ruptura con Candela Márquez tras un año de intensa y mediática relación, y después de semanas rumoreándose que podría tener algo más que una amistad con la también actriz Stephanie Cayo, con el que fue relacionado en 2023, aunque entonces ambos aseguraron que eran solo amigos, el cantante ha sido captado dando un cariñoso beso a la peruana durante uno de los conciertos de su gira por Latinoamérica.

En plena actuación en Ecuador, el artista, con una gorra hacia atrás, se acercaba al lateral del escenario desde el que ella seguía el show y, de lo más sonriente, le daba un tierno abrazo antes de sorprenderla con un beso.

Lo que no imaginaba, o quizás sí, es que algunos avispados fans grabarían esta inesperada muestra de amor y que las imágenes no tardarían en correr como la espuma en redes sociales, convirtiéndose en una 'confirmación' de su idilio tras semanas de intensos rumores después de que la actriz le acompañase en varios de sus conciertos.

Asimismo, durante el cierre de su segundo concierto en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el artista buscó a la actriz en el backstage y la subió al escenario, donde la abrazó frente a todos.

Stephanie, una de las artistas peruanas más populares del momento, no es una desconocida en nuestro país, ya que entre 2021 y 2024 mantuvo una relación sentimental con el actor Maxi Iglesias que terminó con la misma discreción con la que empezó y sobre la que ninguno de sus protagonistas dio ningún detalle.

Se recuerda que en diciembre de 2025 se reportó que español volvió a la soltería tras su separación de la actriz Candela Márquez.

Según medios internacionales, la pareja, que confirmó su romance en octubre de 2024, no terminó por terceras personas. Una fuente contó a la revista Hola! que "están locos el uno por el otro pero son dos caracteres muy pasionales".

Sin embargo, Márquez había compartido unas historias que posteriormente eliminó, donde dejaba entrever que el artista podría haberle sido infiel.

Entre ellas, se escucha la canción "La Perla", de Rosalía, que cuenta uns historia de engaño y desamor.

"Un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no", se escucha al comienzo de la canción. A esto, Sanz respondió en su cuenta de X (anterior Twitter): "Yo no soy una perla, soy un océano".

El 14 de noviembre del 2024, ambos asistieron a la ceremonia "Persona del Año", que homenajeó a Carlos Vives. Al día siguiente, juntos por primera vez por la alfombra roja de los Latin Grammy agarrados de la mano.