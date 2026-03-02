Premios César desmienten teoría de "doble" de Jim Carrey tras el actor reaparecer irreconocible

Jim Carrey recibió el César de honor en la 51.ª edición de los premios del cine francés, que se celebraron el pasado 26 de febrero en París. Sin embargo, la apariencia física y especialmente la mirada del actor, que llevaba tiempo alejado del foco mediático, despertaron una oleada de teorías en redes, apuntando a que no se trataba de la estrella de La máscara o El show de Truman, sino de un supuesto doble o clon, pese a realizar sus características muecas y gestos durante su discurso.

Un tuit lanzado en X por Oil London mostraba a Carrey ante la prensa mientras sostenía el César de Honor, mientras los fans señalaban que ni se parecía ni hablaba como el actor, dada su voz al intentar hablar en francés.

"Odio la teoría conspirativa, pero estos dos no son la misma persona...", señalaba en respuesta un internauta con una foto comparativa.

"¡No se trata solo de la apariencia y la voz, el lenguaje corporal y el contacto visual han cambiado por completo! Hollywood tiene una larga historia de 'esconder' a estrellas que saben demasiado y reemplazarlas por copias obedientes. ¿Quién sigue?", cuestionaba otro tuitero, dando alas a las teorías conspirativas.

"A un año y medio de diferencia por debajo. No el mismo humano", afirmó otro.

"Me gusta su trabajo. Soy un gran fan. Pero sinceramente, me gustaba más su cara natural que la cara de relleno. Pero lo que sea que le haga feliz, supongo", apuntaba un internauta, dando a entender que Carrey se había operado y por eso lucía distinto.

"Analizando la aparición de Jim Carrey en vídeos recientes. Según nuestros análisis, ¡hay más del 90 % de probabilidades de que lo hayan cambiado!", aseguraba un internauta.

"Dicen que han resucitado a Jim Carrey, otros dicen que es un clon, lo que sí sé es que el nuevo Jim Carrey caerá en el olvido", indicaba otro.

"Jim Carrey es un CLON, el que fue premiado en Hollywood es una copia barata. El Jim original desapareció cuando dijo cosas que incomodaron a la élite. En los archivos Epstein se habla de clones y no en tono burlón", respaldaba un usuario.

"El actor Jim Carrey ha sido sustituido por un clon. ¿Recuerdas cómo el verdadero Jim Carrey se burlaba de la élite malvada hace años?", señalaba otro.

La especulación de que Carrey no era quien acudió a los Premios César cobró un nuevo giro cuando el maquillador y drag queen Alexis Stone insinuó en Instagram que se había disfrazado del actor. "Alexis Stone como Jim Carrey in Paris", escribió, acompañando su publicación de una imagen que mostraba una peluca, una prótesis dental y una máscara, reforzando así la idea de que se había transformado en Carrey la noche del premio.

Sin embargo, Gregory Caulier, el delegado general de los Premios César confirmó en exclusiva a Variety que quien asistió a la ceremonia era el verdadero Jim Carrey, quien estuvo durante meses practicando su discurso en francés y cuyo tataratatarabuelo, Marc-François Carré, nació en Saint-Malo unos 300 años antes, antes de emigrar a Canadá. "Vino con su pareja, su hija, su nieto y 12 amigos y familiares cercanos", afirmó, antes de remarcar que entre ellos se encontraba el director Michel Gondry, con quien trabajó en Olvídate de mí.