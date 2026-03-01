Isaura Taveras sobre nunca haber sido nominada en los Soberano: "Yo debo estar vetada en Acroarte"

La comunicadora Isaura Taveras expresó que debe estar “vetada” en la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) porque a pesar de ser la figura que más ha presentado la alfombra de Premios Soberano, nunca ha sido nominado a la premiación ni ha conducido la ceremonia.

“Yo debo estar vetada en Acroarte porque cuando tú colocas a una figura, la que más ha conducido las alfombras de estos premios he sido yo, la primera la hice yo en Telecentro. Yo soy la que más he hecho, modestia y aparte que nadie tiene que decírmelo, de manera magistral en todos los sentidos y nunca haber sido nominado en absolutamente nada”, dijo Taveras en una entrevista con Maicol Nova en el canal de Youtube de “Jessica en punto”.

Asimismo, Isaura aseguró que no le hace falta un premio para saber quién es ella, pero si le otorgan uno, lo recibe feliz.

Con relación a ser conductora de la gala de Premios Soberano, dijo que si alguna vez la llaman para presentar la premiación, deben pagarle más de lo que va a invertir en vestuario.

También indicó que no aceptaría ser la presentadora de los premios luego de haberse retirado de los medios, como ha ocurrido con algunas figuras.

Sobre la elección de Georgina Duluc como presentadora de Premios Soberano 2026, la comunicadora resaltó el trabajo y la disciplina de su colega.