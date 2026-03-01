Hijo de Cher es acusado de agresión y allanamiento en una escuela.

La policía dijo que el hijo de Cher fue arrestado el viernes después de actuar de manera beligerante en una escuela secundaria privada de New Hampshire, con la que no tiene ninguna asociación.

Elijah Allman, de 49 años, fue acusado de cuatro delitos menores: dos cargos de agresión simple, allanamiento de morada y amenazas. Allman, cuyo padre fue el difunto Gregg Allman, también fue acusado de alteraciones del orden público, un delito ilegal en el estado, pero no considerado un delito.

Alrededor de las 7:00 de la noche de ese día, la policía de Concord respondió a informes de que Allman estaba molestando a la gente en el comedor de la escuela St. Paul. Tras acusar formalmente a Allman, la policía declaró que lo dejaron en libertad bajo fianza mientras su caso se tramita en los tribunales.

La información del abogado de Allman no estaba disponible en los registros judiciales.

No se pudo contactar inmediatamente con un representante de Cher. La escuela St. Paul's se negó a hacer comentarios.

Se está llevando a cabo una investigación.