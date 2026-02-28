La razón por la que Cardi B habría terminado su relació con Stefon Diggs: "La traicionó muchísimas veces"

Cardi B habría terminado su relación con Stefon Diggs porque no “podía confiar en él” luego de que el futbolista la traicionara “muchas veces”, según dijeron fuentes cercanas a la artista a People y Us Weekly.

"La situación se estaba poniendo demasiado tensa y complicada. Cardi es muy sensata", dijo la fuente a People. "En cuanto sintió que no podía confiar en él, se retractó para centrarse en sus hijos, su música y su gira".

De acuerdo a Us Weekly, esta no es la primera vez que la pareja se separa en lo que llevan de la relación, sin embargo, la rapera de origen dominicana no está muy afectada por la ruptura.

“Cardi está soltera y volviendo a abrirse al mundo. Se siente libre”, dijo la fuente a Us. “Él la traicionó muchísimas veces. Sus amigos han estado intentando mostrarle que él no es el indicado para ella y que merecía algo mejor”.

La cantante y el deportista comparten un hijo juntos, a quien le dieron la bienvenida en noviembre de 2025. Mientras que Cardi también es madre de Kulture, de 7 años y medio, de Wave, de 4 años, y Blossom, de 17 meses, de su matrimonio con el rapero Offset.

La intérprete de “Bodak Yellow" necesita estabilidad y quiere lo mismo para sus hijos", pero puede que esto no sea el fin de la historia de los famosos porque "son padres compartidos y la puerta no está del todo cerrada", añadió la fuente. "Podrían reconectarse”.

Los rumores de separación entre Cardi y el Stefon se avivaron luego del Super Bowl, donde el jugador perdió de los New England Patriots perdió ante los Seattle Seahawks, y la rapera que aunque asistió al juego y tuvo un cameo en el show de medio tiempo e Bad Bunny, no estuvo junto a Diggs, incluso se fue luego del espectáculo, antes que acabara el partido, indicó TMZ.

Se recuerda que, la rapera de origen dominicano estuvo apoyando a Stefon en su carrera hacia el Super Bowl, pero saltaron las alarmas cuando el pasado sábado un periodista de ESPN le preguntó si tenía un mensaje inspirador para él, y ella solo respondió: "Buena suerte".