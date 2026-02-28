Actor Shia LaBeouf es arrestado nuevamente por agresión

El actor Shia LaBeouf, quien fue arrestado y acusado de agresión luego de que la policía dijo que golpeó a varias personas afuera de un bar de Nueva Orleans a principios de este mes, fue arrestado nuevamente el sábado y acusado de un cargo adicional de agresión simple, según muestran registros judiciales.

No quedó claro de inmediato si el nuevo cargo está relacionado con la pelea del 17 de febrero frente al Royal Street Inn & R Bar, donde LaBeouf está acusado de usar repetidamente insultos homofóbicos mientras golpeaba a varias personas durante las celebraciones del Mardis Gras. Los mensajes telefónicos y de correo electrónico dejados el sábado al abogado de LaBeouf y a la policía de Nueva Orleans no fueron respondidos de inmediato.

En el incidente del 17 de febrero, un video muestra a LaBeouf sin camisa empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en la cara, "provocando posiblemente que se le disloque la nariz", según un informe de la policía de Nueva Orleans.

Jeffrey Damnit, un conocido artista local a quien la policía identificó como Jeffrey Klein en el informe del incidente, dijo que fue una de las personas atacadas por LaBeouf.

“Me golpeó, me dio algunos puñetazos, me empujó algunas veces”, dijo Damnit a The Associated Press.

LaBeouf "se volvió loco" intentando iniciar peleas y diciéndole al artista y a otros que los golpearía, dijo Damnit. Añadió que LaBeouf lo había empujado por detrás en el bar esa misma noche, gritándole insultos homofóbicos y amenazándolo de muerte.

Damnit y otros sometieron a LaBeouf e intentaron que abandonara el área, pero él no quiso irse y se volvió más agresivo, según Damnit y el informe policial.

La policía llegó al bar alrededor de las 12:45 am en la mañana del famoso festejo del Martes Gordo de la ciudad y arrestó a LaBeouf.

LaBeouf no se declaró culpable ni culpable y se negó a hablar con la prensa el jueves después de que un juez de Nueva Orleans le ordenara regresar a rehabilitación por drogas y alcohol. Durante la audiencia, la abogada de LaBeouf, Sarah Chervinsky, le dijo al juez: «Francamente, estar borracho en Mardi Gras no es un delito».