Ricardo Arjona critica la crianza de los padres modernos y lanza indirecta a los therians

Ricardo Arjona está en el centro del debate luego de que el artista emitiera una serie de comentarios sobre la crianza actual durante uno de sus conciertos de su gira “Lo que el Seco no dijo”.

“Mi mamá nos dejaba claro: ‘Mijo, usted no tiene ni voz ni voto hasta que aporte. Cállese la boca y, aunque estemos equivocados, me dice que sí’”, inició su interacción el artista guatemalteco

A partir de esto, el cantante cuestionó la permisividad de los padres actuales con sus hijos. Dijo que algunos permiten que los menores decidan dónde ir de vacaciones e ironizó sobre la posibilidad de dejar a los niños elegir “de qué quiere ir a la escuela: de niño, de niña, de animalito… lo que se le antoje”.

Este último comentario muchos lo tomaron como una indirecta a los therians, aquellas personas tienen la creencia espiritual de que en su vida pasada fueron un animal y renacieron en un cuerpo humano, conservando su identidad animal.

El intérprete de “Apnea” también tocó el tema del bullying diciendo que ese tipo de presión forjaba el carácter de los jóvenes.

“Lo cierto es que, en aquella época, existía casi como una de las materias más importantes del péndulo escolar algo que se llamaba bullying. Si no era por el bullying, ¿dónde aprendía uno a defenderse de los enemigos y salir a la vida preparado?”, añadió.

La opinión de la estrella de la música romántica ha generado críticas y opiniones a favor.