Pink niega que está separada de su esposo Carey Hart: "No es cierto"

La cantante pop Pink dice que no está separada de su marido, el ex corredor profesional de motocross Carey Hart, a pesar de los informes que sugieren lo contrario.

People fue el primero en informar la historia basada en una fuente anónima el jueves, bajo el titular: "Pink se separa de Carey Hart por segunda vez después de 20 años de matrimonio: Fuente (Exclusiva)".

Poco después, Pink publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, describiendo la historia como "noticias falsas, no ciertas".

“Me acaban de avisar de que estoy separada de mi marido. No lo sabía. Gracias, revista People. Gracias, US Weekly. Gracias por avisarme”, dijo en el vídeo. “Me preguntaba, ¿les gustaría contárselo también a nuestros hijos? Mis hijos de 14 y 9 años tampoco lo saben. ¿O quieren hablar de alguna noticia real?”

People actualizó su artículo para reconocer la negación en Instagram. El artículo indicó que los representantes de Pink declinaron hacer comentarios y los de Hart no respondieron.

En el vídeo, Pink enumeró algunos temas de conversación actuales, incluidos los archivos de Epstein y los resultados de los Juegos Olímpicos de 2026, o el hecho de que fue nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll .

Un representante de Pink dirigió a The Associated Press a volver al video de Pink en Instagram sin hacer comentarios adicionales. Un representante de People no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

Pink y Hart se casaron en 2006. Se separaron en 2008 y se reencontraron poco después. Tienen dos hijos: Willow Sage Hart, de 14 años, y Jameson Moon Hart, de 9.